陰莖增大術IG爆紅！打1針能變巨鵰2年　留言一排女網友狂tag前男友

記者葉睿涵／編譯

網上最近流出一段影片，一位美容師聲稱，男性在注射了「陰莖填充物」後，生殖器就能變得「更大更厚」，讓影片迅速走紅。不過，只要仔細觀察在影片下方留言的網友，就不難發現被影片所吸引的網友多數都是女性，而她們留言的內容竟是希望前男友可以來進行相關手術。

據《每日星報》報導，為了推銷最新的「陰莖增大手術」服務，夏列特美容院（Charette Cosmetics）最近在Instagram上傳了這段影片。影片中，夏列特的美容師展示了他們進行「陰莖增大術」的方法，聲稱這是一個能滿足所有男性的夢想、讓陰莖達到女性豐胸或豐臀效果的手術。

▲夏列特美容院的陰莖增大手術在網上一炮而紅，但被吸引的居然是廣大女性網友。（圖／翻攝自IG／Charette Cosmetics）

美容師指出，他們在手術使用的填充物都是天然的，只要將填充物注射到陰莖的真皮後，生殖器的長度和體積就會變得更大更厚；除了效果可以維持2年外，男性也完全不需要「停機」，當天就能立即使用「大陰莖」。這個手術只要45分鐘就能完成，而且由於手術地點是在院內的辦公室，所以完全不用擔心隱私問題。

這段影片曝光後，立刻在網上吸引了不少女網友的注意。他們紛紛在留言區指出，「真希望我的前男友可以看到這影片，這樣我就能好好地羞辱他」、「你們徹底地改變了遊戲規則」、「大家快來tag那些需要動手術的前男友們吧」。