輪胎行逆子「生三個還啃老」　為手遊課金挖家產不成燒死全家

▲案發隔天，陳父回現場招魂，並打臉次子意外釀災之說，指他故意縱火。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，綽號「小寶貝」的陳姓嫌犯有竊盜、詐欺、毀損前科，知情人士指出，他不但到處借錢，還因為沉迷手機遊戲，需要不斷花錢升級，導致手頭拮据，經常向父母伸手要錢，讓陳家二老為之氣結，認為他都結婚生小孩了，卻還是一點責任感都沒有。

另一方面，陳家的輪胎行因周圍正在進行都市更新，地價跟著水漲船高，每坪超過100萬元，光是賣土地就可讓陳家進帳逾4,000萬元，不過，陳家二老並不同意加入都更計畫，還打算讓長子退役後繼承輪胎行家業，並決定給次子一筆錢，讓他離家自行開業，陳嫌得知後很是不滿，認為父母偏心。

▲新竹縱火案的罹難者，包含陳嫌的母親、妹妹、大嫂、妻子及4名幼童。



知情人士告訴本刊：「陳嫌覺得爸媽沒加入都更計畫，讓輪胎行土地增值，已經嚴重損害到他的利益，甚至還不讓念汽修科的他繼承輪胎行及土地，只想用幾十萬元打發他去外面開店，讓他非常不爽，問題是陳父之前叫他打理店面，他卻愛做不做，父母當然不放心把店交給他。陳嫌長期為了家產與雙親爭執，應該是怨恨累積久了，才會做出瘋狂舉動。」

▲因確診遭隔離、逃過死劫的陳家長子，案發隔天穿著防護衣呆坐靈堂。

但不管有任何理由，陳嫌購買汽油潑灑，還狠心點燃、引發火勢，結果讓年邁的母親、待嫁的妹妹、大嫂、姪女及自己的妻小皆死於非命，就算倖存的父親及大哥願意原諒他，這種天理難容的罪行，司法也不會輕縱，要讓他為自己的錯誤付出代價！



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