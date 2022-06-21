「馬桶長尖牙」變成便便粉碎機　釣出一票苦主喊：難用到會想死

網搜小組／趙蔡州報導

現代馬桶的設計及功能相當多元，一名女網友在日前在Dcard分享，她男友公司廁所裡的馬桶，排水處竟然設有刀片，沖水時水流會快速旋轉往下沖，讓鋒利的刀片能把異物切碎。貼文一出立刻引發網友熱議，但有許多過來人說「拜託大家千萬不要安裝這個馬桶」。

原PO在Dcard以「男友上班地方的馬桶是便便粉碎機」為題發文並貼出影片，畫面中可以看見，馬桶排水處設有黑色的刀片，沖水時水流會快速轉動，讓排泄物衝撞刀片，粉碎後沖入管道中，超狂的功能讓她驚呼「他（男友）之前跟我說，他們公司那邊的馬桶有刀片時，我還以為他在唬爛我」。

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▲有使用經驗的網友說，「這種馬桶很難沖而且還會卡垢」。（圖／翻攝自dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「我手機很常掉馬桶唉，可怕」、「我的天，這個好酷」、「原來有這種東西，是怕堵塞才需要切嗎」、「這樣馬桶好醜喔」、「想知道，哪天若刀片不能運轉，一定很可怕」、「這是什麼酷東西」、「屎是有多硬，需要粉碎才能沖下去」。

也有不少有使用經驗的過來人說，「我租屋處也有這個，但到底要幹嘛用」、「我租屋處就是這個，原本是一般馬桶，結果房東改成這種，我真的崩潰到不行，很難沖而且還會卡垢」、「我有次跟男友訂旅館，就第一次看到這種馬桶，結果屎按超多次才沖下去，差點想死」。

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