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踢爆市府內神通外鬼　林燕祝：廠商大嘆台南市「綠水」很深

▲台南市議員林燕祝，痛批市府內神通外鬼、上下交相賊，質詢後逕將所資料送交台南市調站，希望為台南市「懲凶除惡」。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員林燕祝，痛批市府內神通外鬼、上下交相賊，質詢後逕將所資料送交台南市調站，希望為台南市「懲凶除惡」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員林燕祝質詢時，揭發廠商遭市府掮客需索謀利的共犯結構，她指出LED廠商佰鴻得標後就出現卡關狀況，後來有自稱「市長顧問」的人開口向廠商要錢，未遂就逼市府與廠商解約，另申請太陽能設備登記的廠商日煬也遭刁難，市府揚言廢止其設備登記，兩家廠商憤慨感嘆「台南綠水太深」。

林燕祝痛批市府內神通外鬼、上下交相賊，質詢後逕將所資料送交台南市調站希望為台南市「懲凶除惡」。

林燕祝畫出掮客下指導棋的「關係圖」，直指自稱市長私人顧問的郭金棟、經發局機要科員蔡松伯負責對外和對內聯繫，找官員到府內外開會，官員交付案件資料並依郭金棟指示行事，不僅官員涉及洩密、郭金棟也公然向廠商索賄。

林燕祝說，黃市長在先前的議會答詢中，提到郭金棟是協助市府申請電協金的陳情人，但事實上，電協金是依法申請，並不需要陳情人來提出或協助，她所了解，郭金棟不是陳情人而是「藏鏡人」。

林燕祝舉例指出，工務局第一區LED燈近2億元的得標廠商佰鴻公司，佰鴻卻被官員質疑以大陸貨混充有違約之虞，隨後佰鴻就接到自稱市長私人顧問的「郭金棟」聯繫，聲稱可以幫忙解決問題，郭金棟在2021年12月9日與佰鴻約在東區崇明路茶大茶館見面，當面要求佰鴻透過公關公司在1個星期內交付4百萬元現金擺平問題，佰鴻未依期限交付，郭金棟逼官員與佰鴻解約。

林燕祝進一步指出，根據經濟部的函釋，零件附加價值率超過35％以上就符合台灣產地，工務局、政風室也都認為佰鴻沒有違約，市府竟縱容郭金棟這樣的人在廠商和官員之間運作索賄，她質問市長黃偉哲，到底知不知情、有沒有拿到錢。

林燕祝進一步提出第二案，是永康王行段0038-0000地號太陽光電發電設備案，官員向廠商日煬表示設備裝置容量與標示不符，雖然日煬提出工研院與經濟部標準局函文，證明日煬的設備一切合格，也有台電背書，但經發局還是向日煬表示若限期無法改善，就要以違反再生能源發電設備設置管理辦法第18條要「廢止」日煬的設備登記。

林燕祝表示，經查證這一次又是郭金棟、蔡松柏和科長楊良載的「傑作」。其中楊良載是上案LED燈案工務局承辦股長，沒想到短期內又調升經發局能源科長，承此市府人事調整是不是有「貓膩」，讓郭金棟這樣的掮客可以遊走官員廠商之間，謀求不法利益，市府團隊如果真的清廉，不會讓廠商做不下去。

林燕祝也提到，柳營科學園區污水處理廠代操作廠商，遭經發局官員刁難，操作11個月只領到兩個月的款項，操作設備遭搬走，影響操作成效市府官員置之不理，廠商遭潑髒水惹了一身黑，讓廠商決定解約走人。

林燕祝拿出承諾書，要求市長黃偉哲連署，「本人ｘｘｘ身為台南市長，為求台南市長之進步及市府所有官員均能依法行政，在此承諾並要求市府所有官員除法律規定外，均一律禁止與民間人士、利害關係人或廠商私自於市府外接洽、見面並討論台南市政各類標案相關內容，若經查證屬實，將予以行政懲處，以正視聽。」，惟當場遭黃偉哲拒簽，林燕祝將把相關資料進一步送檢調調查。市長黃偉哲再次強調，會要求台南市政府全體公務員，嚴守《公務員服務法》及所有法規規定。

有關20日林燕祝議員質詢有關太陽光電案場模組標籤更換相關疑義，經發局回應如下：本案已於2022年6月15日與各主管單位（經濟部能源局、標準檢驗局、工業局、商業司等單位）召開研商會議，因各個單位法規規範不同，已彙整各單位意見後，函請經濟部能源局針對是否有違反再生能源設置管理辦法或商品標示法等相關規定相關問題，協助釋疑，後續待能源局函復後，再另行續辦。

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