助殺人未遂少年變裝、搭車逃5天　3友人涉藏匿犯人罪慘了

記者楊淑媛、蔡怡萍／桃園報導

新北市一名17歲陳姓少年因殺人未遂案遭通緝，本月15日在桃園被巡邏員警查獲，押往新北地方法院歸案。沒想到少年趁著員警打開車內中控鎖時，直接衝下車逃跑。警方組成專案小組追緝4天，於昨日（19）下午在少年的台南親友家將人逮捕，並罪加一條逃脫罪，而協助他隱匿的親友則依藏匿人犯罪嫌傳喚到案，至於其女友和台南家人是否觸法仍需釐清。

▲桃園少年涉犯殺人未遂脫逃，躲友人家中五天被逮，協助藏匿的親友也依藏匿犯人罪函送法辦。（圖／記者楊淑媛翻攝，下同）



本月15日，桃園警分局青溪派出所警員巡邏時，見一群年輕人在公園聊天，上前盤查後發現陳姓少年正遭通緝，當場將人逮補，並於晚間將人解送至新北地院，不料他雖戴著手銬、仍趁員警打開中控鎖的瞬間，直接開啟車門逃跑。員警見狀追捕，但因身上穿著厚重的防彈衣，最後仍讓少年逃脫。

桃園警方表示，由於陳姓少年熟知法院附近地形、巷弄，利用警車剛停好、員警打開中控鎖的空檔，趁隙衝下車鑽進附近小巷，狡詐甩開員警，隔天立即搭火車逃往南部躲藏。

桃園警分局組成專案小組，追查出少年共有3名男性友人分別提供住處、換裝，及送到火車站搭火車南下，協請鐵路警察局高雄分局及台南市警局新營分局幫忙調查少年行跡，於昨日下午3時許，前往他台南東山區親友家，通力合作將睡夢中的少年逮捕歸案，將少年依原本的殺人未遂罪，再加一條逃脫罪移送法辦，協助他逃脫隱匿的友人已傳喚到案，依藏匿犯人罪函送法辦，至於其女友和台南家人是否觸法仍需釐清。