橫向錄音檔揭「找嘸人」　新北衛生局：當天每個同仁都在崗位上

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橫向錄音檔揭找嘸人　新北衛生局「電話暴量」：當天每個同仁都在崗位上

▲▼侯友宜視察COVID-19疫苗接種動線，感謝醫護人員辛勞及關懷長者接種情形。（圖／新北衛生局提供）

▲周玉蔻揭橫向錄音檔「找不到人」，新北市衛生局18日回應。（資料照／新北衛生局提供）

實習記者李密／台北報導

媒體人周玉蔻昨晚揭露確診死亡的新北2歲童恩恩送醫時，新北消防局和雙和醫院的「橫向錄音檔」，內容曝4月14日當天「消防局聯絡不上中和區衛生局」，恩恩爸直指這個音檔直接打臉衛生局，並非不接電話，而是根本找不到人。對此，新北衛生局18日回應，4月14日當天疫情升溫，居隔人數高達1萬多人，衛生局、衛生所人員須反覆聯繫每一位確診者、接觸居隔者，電話量暴增，但每一位同仁都很努力協助民眾來電需求。

恩恩案持續延燒，周玉蔻17日晚間，公布新北消防局和雙和醫院的橫向錄音檔，揭露4月14日消防局119施小姐打電話找到雙和醫院說，有媽媽、2歲和5歲小孩皆確診，兩小孩發燒。但中和衛生所、衛生局連絡不上，是否可以先幫她們。雙和醫院回，要找「感控」（感染控制中心），確診者要有床位後再過來。

恩恩爸不滿，直指這個錄音檔，直接打臉衛生局長陳潤秋、副局長高淑真所說的「同仁很忙」，因為衛生局沒有不接電話，而是根本是找不到人，也證明根本沒有專線。

▼周玉蔻公開橫向錄音檔，揭消防局聯絡不上衛生局所。（資料照／記者黃哲民攝）

▲▼媒體人周玉蔻被前立委顏寬恒提告求償，到台北地院出庭辯結。（圖／記者黃哲民攝）

對此，新北市衛生局今天上午回應，4月14日當天本土疫情升溫，新北市首當其衝，當天新北市確診360人，居隔人數高達1萬多人。依據當時中央疫情指揮中心防疫規範，每一位確診者都必須要進行10+7住院或集中檢疫所隔離管理，還要疫調、匡列，通知家人、職場等相關接觸者進行10+7居隔管理。

衛生局指出，接著衛生局、衛生所人員必須以人工方式，在繁複且速度緩慢的中央法傳系統、Trace系統，登錄上傳、維護每一個確診居隔個案資料。且每一位接觸居隔者在第一次居隔要安排防疫交通工具前往採檢PCR。

衛生局表示，以上流程，衛生局、衛生所都需用電話，一一跟民眾聯絡安排關懷，每一個案、居隔者都要反覆聯繫多次，當時衛生局、衛生所每天電話量暴增，衛生局強調，4月14日當天每一位同仁都在工作崗位上，努力協助每一通民眾來電的需求。

衛生局重申，中央疫情指揮中心成立2年多來，交付全國地方衛生局須依照中央指引配合執行辦理各項防疫工作，因應防疫各單位橫向聯繫需求。新北市衛生局也設有防疫專線、防疫手機及疾管防疫人員直撥分機號碼等多線電話，提供立即聯繫管道。

►新北消防「橫向錄音檔」曝　根本找嘸人！恩恩爸：打臉衛生局

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