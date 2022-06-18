新北消防「橫向錄音檔」曝　根本找嘸人！恩恩爸：打臉衛生局

記者葉國吏／綜合報導

新北市中和區2歲男童「恩恩」因確診重症，搶救仍不幸死亡。恩恩爸要求錄音檔想還原當時被延誤的81分鐘，結果後續引起一連串風波。資深媒體人周玉蔻18日公開新北消防局和雙和醫院的橫向錄音檔，結果發現消防局聯絡不上衛生局所。對此恩恩爸表示，這直接打臉衛生局，不是不接電話而是根本找不到人。

▲媒體人周玉蔻被前立委顏寬恒提告求償，台北地院今判她免賠。（資料照／記者黃哲民攝）

周玉蔻在「辣新聞」中公開恩恩案橫向錄音檔，時間是4月14日下午6時24分，揭露消防局119的施小姐打電話找到雙和醫院說，有媽媽和2歲和5歲小孩都確診，兩小孩發燒，但中和衛生所和衛生局都連絡不上，是否可以先幫她們。雙和醫院回説，要找「感控」，確診者要有床位後再過來。

▲恩恩爸6/6日赴新北消防局聽音檔，後出面說明 。（圖／記者陳以昇攝）

周玉蔻表示，錄音中可以聽到消防局很認真，但中和衛生所、衛生局找不到人。衛生局對外理由說大家都很忙，但其實根本找不到人。而恩恩爸也在節目中用視訊連線，表示這錄音檔直接打臉衛生局長陳潤秋、副局長高淑真所說的「同仁很忙」。因為衛生局沒有不接電話，而是根本是找不到人，也證明根本沒有專線。