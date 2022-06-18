　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北消防「橫向錄音檔」曝　根本找嘸人！恩恩爸：打臉衛生局

記者葉國吏／綜合報導　

新北市中和區2歲男童「恩恩」因確診重症，搶救仍不幸死亡。恩恩爸要求錄音檔想還原當時被延誤的81分鐘，結果後續引起一連串風波。資深媒體人周玉蔻18日公開新北消防局和雙和醫院的橫向錄音檔，結果發現消防局聯絡不上衛生局所。對此恩恩爸表示，這直接打臉衛生局，不是不接電話而是根本找不到人。

▲媒體人周玉蔻被前立委顏寬恒提告求償，台北地院今判她免賠。（資料照／記者黃哲民攝）

周玉蔻在「辣新聞」中公開恩恩案橫向錄音檔，時間是4月14日下午6時24分，揭露消防局119的施小姐打電話找到雙和醫院說，有媽媽和2歲和5歲小孩都確診，兩小孩發燒，但中和衛生所和衛生局都連絡不上，是否可以先幫她們。雙和醫院回説，要找「感控」，確診者要有床位後再過來。

▲▼ 恩恩爸6/6日赴新北消防局聽音檔，後出面說明 。（圖／記者陳以昇攝）

▲恩恩爸6/6日赴新北消防局聽音檔，後出面說明 。（圖／記者陳以昇攝）

周玉蔻表示，錄音中可以聽到消防局很認真，但中和衛生所、衛生局找不到人。衛生局對外理由說大家都很忙，但其實根本找不到人。而恩恩爸也在節目中用視訊連線，表示這錄音檔直接打臉衛生局長陳潤秋、副局長高淑真所說的「同仁很忙」。因為衛生局沒有不接電話，而是根本是找不到人，也證明根本沒有專線。

 

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
「最強奶媽」對決小網美　罵謝薇安「愛盜圖沒品」下場曝光
縱火殺8至親！輪胎行逆子想脫罪　父打臉戳破謊言
普丁：俄羅斯不反對烏克蘭加入歐盟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北消防「橫向錄音檔」曝　根本找嘸人！恩恩爸：打臉衛生局

縱火殺8至親！輪胎行逆子想脫罪　父打臉戳破謊言

「最強奶媽」對決小網美　罵謝薇安「愛盜圖沒品」下場曝光

女兒辛苦存10萬「一通電話被騙光」！她崩潰喊：詐騙真該死

搬家工問13歲少女要不要「阿力」　結果她慘遭硬上

快訊／彰化國道3號「5車追撞」2人緊急送醫　車流回堵1公里

逆子怨分產不公狂砍111刀弒父　嗆「不後悔」判死定讞自我了結

女國中生遭3屁孩凌虐　霸凌者竟拍影片炫耀「人不拼不知輸贏」

臭翻天！台中東大溪上百魚屍卡石縫　暴斃原因竟和天氣有關

山區、河床架網擄鴿勒贖　佳里警破擄鴿集團逮8人

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

彰化弱勢3兄弟貧困瘦如柴　「服藥過量躺地」緊急送醫

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

吳宗憲父病逝！享耆壽90歲　「想養他到120歲」中斷錄影北上辦後事

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

嬤體重計放反孫貼心提醒　她狀況外「轉圈再量一次」

王心凌反差狂飆《山海》　認只有「交男友」最叛逆XD

新北消防「橫向錄音檔」曝　根本找嘸人！恩恩爸：打臉衛生局

縱火殺8至親！輪胎行逆子想脫罪　父打臉戳破謊言

「最強奶媽」對決小網美　罵謝薇安「愛盜圖沒品」下場曝光

女兒辛苦存10萬「一通電話被騙光」！她崩潰喊：詐騙真該死

搬家工問13歲少女要不要「阿力」　結果她慘遭硬上

快訊／彰化國道3號「5車追撞」2人緊急送醫　車流回堵1公里

逆子怨分產不公狂砍111刀弒父　嗆「不後悔」判死定讞自我了結

女國中生遭3屁孩凌虐　霸凌者竟拍影片炫耀「人不拼不知輸贏」

臭翻天！台中東大溪上百魚屍卡石縫　暴斃原因竟和天氣有關

山區、河床架網擄鴿勒贖　佳里警破擄鴿集團逮8人

勞保年金月領3萬很容易　再做1件事多領2成

新北消防「橫向錄音檔」曝　根本找嘸人！恩恩爸：打臉衛生局

桃園熱氣球升空直擊！22米高恐龍Steggy萌翻　房內陽台就看得到

24歲林襄一肩扛家中經濟　「目標買2房」揭省錢理財秘訣

辣妹刺青師「南半球哄睡」　6千人暈到睡不著

影／國防院、脫口秀演員合作拍片　請出四星上將、AIT處長開箱

郭采潔《乘風破浪》淚憶媽媽難產過世　「剖腹就完事了」逼哭網

貿協助生技中醫藥開發新南向　預估活動後續商機超過250萬美元　

民進黨選對會今登場　林智堅轉戰桃園最快下週三提名

民眾黨備戰選舉　柯文哲赴金門當母雞搏聲量

具俊曄單膝下跪求婚大S！　浪漫過程曝光⋯劉在錫驚呼：哥哥變好多

社會熱門新聞

輪胎行老闆夜宿靈堂　殯儀館破例同意

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

輪胎店火警上千高溫　關鍵判斷找到7+1

父女戀「搞出人命不認帳 」　親子鑑定打臉

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

她辛苦存10萬想出國留學　一通電話被騙光　

台南妻刺殺家暴夫　法院駁回聲押「無保釋放」

7歲兒早上畢典！晚上陳彥翔親手燒死他

DNA出爐！　屋主含悲確認4女眷身分

搬家工問13歲少女要不要「阿力」　結果她慘遭硬上

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

逆子怨分產不公狂砍111刀弒父　嗆「不後悔」判死定讞自我了結

一夜8至親葬火海…倖存父捧牌位現身靈堂

更多熱門

相關新聞

張津唯告發官員瀆職　消防局力挺執勤同仁

張津唯告發官員瀆職　消防局力挺執勤同仁

新北市中和區2歲男童「恩恩」因確診重症，搶救仍不幸死亡，前新北市消防員張津唯16日按鈴告發新北市消防局長黃德清、消防勤務指揮中心主任李宇松、新北市衛生局長陳潤秋等人。對此，新北市消防局回應，這是不負責任、侵害他人權利的行為，消防局全力捍衛執勤同仁的信譽。

錄音檔爭議！新北市府提告加重誹謗　前消防員反擊提刑事告訴

錄音檔爭議！新北市府提告加重誹謗　前消防員反擊提刑事告訴

恩恩案事件始末：恩恩爸要還原什麼？中央、新北立場一次看

恩恩案事件始末：恩恩爸要還原什麼？中央、新北立場一次看

恩恩爸再到消防局聽錄音　侯友宜最新說明

恩恩爸再到消防局聽錄音　侯友宜最新說明

可能對新北消防局提告？恩恩爸：討論中

可能對新北消防局提告？恩恩爸：討論中

關鍵字：

恩恩爸

讀者迴響

熱門新聞

獨居女猝死家中！20隻貓靠「吃飼主」活命

輪胎行老闆夜宿靈堂　殯儀館破例同意

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

許藍方認了戶頭剩7926：描述事實

整棟樓聽見「打屁股聲」　她1張字條網歪樓

峮峮擇偶條件曝光：2星座先淘汰

梁云菲羞認見男友2次就約進房！

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

「五星連珠」真的來了！

輪胎店火警上千高溫　關鍵判斷找到7+1

眾量級家寧「跟男網紅出國PO文」被抓包！　掀網熱議

老婆出軌男閨蜜！人夫看穿卻裝傻

啦啦隊女神被酸像懷孕！上衣一掀直接打臉

父母溜進她新房間啪啪！妹子見愛的暗示傻了

父女戀「搞出人命不認帳 」　親子鑑定打臉

更多

最夯影音

更多
輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人
輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

彰化弱勢3兄弟貧困瘦如柴　「服藥過量躺地」緊急送醫

彰化弱勢3兄弟貧困瘦如柴　「服藥過量躺地」緊急送醫

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面