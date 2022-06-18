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他每天猛灌「10公升可樂」胖到120kg！靠1招瞬間戒掉　20年首喝水

▲▼超市,可樂,百事可樂,汽水。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲英國一名男子每天狂灌10公升百事可樂，長達20年。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／綜合報導

英國41歲男子安迪（Andy Currie）每天豪飲10公升百事可樂，每年花費高達7000英鎊（約新台幣25.4萬），導致體重飆到266磅（120公斤），健康也亮起紅燈。他實在無法克制自己，因此尋求催眠師的幫助，自稱接受一次療程後，就瞬間戒掉癮頭，睽違20年首次喝水。

《每日郵報》等外媒報導，20年以來，安迪每天喝30罐易開罐，或者4、5罐2000cc的百事可樂，相當於吞下700萬顆方糖，「我一直都很喜歡冰百事可樂的味道，沒有什麼東西能夠勝過它，而我就被迷住了。」他回憶，自己參加婚禮或其他場合時，總是拿著一罐百事可樂跟其他人敬酒。

儘管安迪早已意識到，這個習慣開銷巨大，「我花在百事可樂上的錢，可以讓我每年買一輛車」，但由於他上大夜班，「一直都喜歡吃甜食，才能堅持下去。只要我醒來就必須喝，才能度過一整天。」

He splashed out £20 a day on Pepsi - which amounted to around £7,000 a year

WalesOnline 發佈於 2022年6月16日 星期四

安迪最近確診前期糖尿病，還被醫師警告心臟疾病及胰臟癌風險很高，儘管他接受嚴格的運動課程及飲食控制後，已經減重28磅（約12.7公斤），卻仍無法停止喝可樂，因此求助催眠師大衛（David Kilmurry）。

安迪被大衛判定患有「迴避或限制性食物攝入障礙」（ARFID），透過視訊接受40分鐘催眠後，竟然不再想要喝可樂，接下來幾個月，又瘦了14磅（約6.3公斤）。他坦言根本不知道催眠師做了什麼，但「我已經1個月沒碰（百事可樂），也不打算碰。我現在更喜歡水，我的妻子也說我的皮膚看起來變好了，變得更有活力。」

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