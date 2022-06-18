輪胎行逆子「打火機點燃衛生紙」燒死8至親　長子確診獨坐靈堂外

記者葉國吏／綜合報導

新竹東大路正義輪胎行遭次子陳彥翔縱火，造成8位家人過世悲劇，僅剩陳姓屋主、確診隔離的長子陳彥瑀倖存，不過陳彥瑀因確診怕傳染給其他家人，只能獨自坐在靈堂外等候。目前陳父指稱陳彥翔用打火機點燃衛生紙縱火，不過陳彥翔仍插管無法製作筆錄，案情尚待釐清，全案將朝殺人和公共危險罪偵辦。

▲新竹8死大火，確診陳家長子離開殯儀館返回防疫旅館，預計22號解隔。（圖／記者蔡文淵攝）



▲弟弟親手燒死8至親，大哥因確診在靈堂外守候。（圖／記者蔡文淵攝）

輪胎行陳家11口8死，靈堂設置在新竹市羽化館，17日擺出8張罹難親友照片。因確診隔離的長子陳彥瑀穿著防護衣一早到場致哀，不過因為確診，他只能在靈堂外等候，有時獨坐在外等候、有時則透過門縫望著家人遺照。

▲輪胎行縱火8死，屋主女兒命喪火海，其外籍男友（右1）今天前往靈堂致意。（圖／記者蔡文淵攝）

另外28歲的妹妹陳佩君，也在這場火警中罹難。論及婚嫁的外籍男友也在17日到場悼念，和家屬短暫談話後低調離去。

▲陳父（中間灰衣者）前往殯儀館處理後事，神情疲憊。（圖／記者邱中岳攝）

縱火的次子陳彥翔送醫時自稱，原本只是想嚇嚇爸爸，但沒想到潑灑汽油後在爭執中不慎掉落打火機點燃起火。對此陳父直接打臉，表示陳彥翔在案發前跟他吵完架就衝出去買汽油，回來在一樓灑完就用打火機點燃衛生紙丟在地上，一樓瞬間就陷入火海。這石屋內的大人馬上衝上二樓救小孩，但不久就嗆昏被燒死。