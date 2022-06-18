竹科狼浴室裝針孔！2女同事洗澡被偷拍　天價判賠金出爐

▲沈男偷拍兩名女同事沐浴畫面。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

在竹科擔任工程師的沈姓男子和同事會在午休時間運動，他竟趁2名女同事運動完洗澡時，用手機偷拍，後來甚至直接潛入淋浴間裝針孔。除了刑事部分遭判9個月、得易科罰金27萬元定讞，民事部分共需賠償2名女同事共220萬元，可上訴。

根據判決書內容，沈男和同事一起運動時，曾在公司內的球場上偷拍A女的胸部，後來更趁A女洗澡後，穿著內衣褲吹頭髮時，從百葉門的縫隙用手機偷拍。

沈男後來在早上更衣室沒人使用時，偷偷跑進淋浴間裝設針孔攝影機，每天下班再拆下，直到有次A女發覺縫隙間有手機晃動，才曝光沈男行徑並報警。警方在沈男手機和電腦內發現，除了偷拍A女的畫面外，還有十多段B女的影片。

沈男事後承認犯行，但因金額談不攏和解不成，法官認為，沈男為滿足私慾在淋浴間偷拍、裝針孔，侵害2女隱私權造成其內心恐慌，依妨害秘密罪判9個月、得易科罰金27萬元。

A女及B女各向沈男要求930萬元、200萬元賠償，沈男則稱他未將畫面外流或營利，只是自己觀看，認為兩女的求償金額過高，更指出其他類似偷拍案件判決金僅約15至20萬元。

法官則認為，不同案件情節和當事人財力本就會有不同判賠金額，審酌後判沈男應賠A女160萬元、B女60萬元，民事部分可上訴。