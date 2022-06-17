　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

華信金門飛台北班機　運送嬌客「栗喉蜂虎棄蛋」用這招

▲▼華信航空與台北市立動物園合作，金門飛台北班機　運送嬌客「栗喉蜂虎棄蛋」。（圖／華信航空提供）

▲華信航空與台北市立動物園合作，金門飛台北班機　運送嬌客「栗喉蜂虎棄蛋」。（圖／華信航空提供）

記者李姿慧／台北報導

華信航空響保育，參與台北市立動物園與台灣大學之栗喉蜂虎保育研究計畫，今(6/17)上午11：20於金門飛往台北的AE1266班機，協助將栗喉蜂虎棄蛋空運到台北。

華信航空表示，為運送特別嬌客，華信航空特別訂製專用保育盒，內附保溫袋及防撞緩衝材料，在金門機場櫃台由專人收受、運送，一路悉心呵護妥善裝載於貨艙內，12：20飛機順利抵達松山機場，順利完成任務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

栗喉蜂虎是金門夏天獨有的夏候鳥，每年夏季都會飛到金門繁衍下一代，喜歡在海邊沙質土坡上挖掘巢洞下蛋，又稱夏日精靈。

▲▼華信航空與台北市立動物園合作，金門飛台北班機　運送嬌客「栗喉蜂虎棄蛋」。（圖／華信航空提供）

▲華信航空與台北市立動物園合作，金門飛台北班機　運送嬌客「栗喉蜂虎棄蛋」。（圖／華信航空提供）

華信航空自2015年起與台北市立動物園、台灣大學森林系合作，正式啟動栗喉蜂虎棄蛋保育研究計畫，連續8年研究團隊每年都會前往金門，撿拾被鳥兒踢出巢外的棄蛋，由華信航空從金門小心翼翼、安全運送至台北，再交由動物園孵化照養。

透過一年又一年改善與精進，台北市立動物園發展出一套撿拾、運送及照養棄蛋的標準流程，2021年成功照養長大的3隻成鳥，已加入穿山甲館中的栗喉蜂虎家族。團隊也積極研究人工坡面的應用，期待未來能在動物園建立繁殖族群。

華信航空也規劃在今年7月推出「華信假期~金門親子生態半日遊」，提供「尋訪夏日精靈栗喉蜂虎」行程，體驗夏日限定的金門自然生態，更貼心推出兩人成行及專人專車安心旅遊方案，凡參加「尋訪夏日精靈栗喉蜂虎」行程，旅客可獲贈專屬明信片。

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
「正確倒鮮奶方法」等6年爆紅　一排藍勾勾朝聖：行銷之鬼
骨瘦如柴！彰化3兄弟躺地上不省人事　緊急送醫
首宗「貓傳人」！確診貓咪打噴嚏　獸醫發燒確診
少女打119遭性侵枉死　淫消防員懲戒結果曝
勇士封王！他發2000片雞排「地點、通關密碼」曝
梁云菲羞認見面2次「直接全壘打」：總要試車吧

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南確診+5465！　黃偉哲再度呼籲市民施打疫苗

5個月內國道二次事故「增1死9傷」　反光背心評估納新車標配

勇士封王！他發2000片雞排「地點、通關密碼」曝　金主身分超大咖

華信金門飛台北班機　運送嬌客「栗喉蜂虎棄蛋」用這招

32年前小學學雜費！她曬「不到700元」收據...嘆：回不去了

總統都吃這些菜！大廚曝國宴菜秘辛　料理禁止出現「這3物」

守護5歲至17歲青少年健康　宜蘭7／2起第18波快打站開打

雲林宣布公立學校線上教學到暑假　幼兒園可自行決定是否實體

味道與歷史的交疊！基隆美食的混血基因解密

IKEA最頂不是肉丸！　「3項低調神品」被推爆：吃一次就愛上

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

柯以柔離婚勝訴！首露面泛淚　遭前夫騙學歷：別塑造我愛錢

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

逆子縱火燒全家！一家三代8人亡　新竹輪胎行大火全紀錄

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

妻不堪長期遭家暴持刀殺夫　呆坐現場呢喃：忍無可忍...

台南確診+5465！　黃偉哲再度呼籲市民施打疫苗

5個月內國道二次事故「增1死9傷」　反光背心評估納新車標配

勇士封王！他發2000片雞排「地點、通關密碼」曝　金主身分超大咖

華信金門飛台北班機　運送嬌客「栗喉蜂虎棄蛋」用這招

32年前小學學雜費！她曬「不到700元」收據...嘆：回不去了

總統都吃這些菜！大廚曝國宴菜秘辛　料理禁止出現「這3物」

守護5歲至17歲青少年健康　宜蘭7／2起第18波快打站開打

雲林宣布公立學校線上教學到暑假　幼兒園可自行決定是否實體

味道與歷史的交疊！基隆美食的混血基因解密

IKEA最頂不是肉丸！　「3項低調神品」被推爆：吃一次就愛上

連日籍大叔都買單的下酒菜！中山區日式小酒館　買醉必備炸牛肉餅

歐美10年「最情慾」電影！台版蒼井空朝聖　夏晴子有fu看到濕眼眶

國民黨高雄市長民調之亂　張亞中痛批造假！將募款100萬揭發真相

柴犬肚皮黏地板散熱　爸笑：他本來要進店裡吹冷氣

保險業H1花254億買商用不動產　創同期新高

CHANEL縮小版19、口蓋包萌翻！「工坊系列」建築線條貫穿華麗曝光

大阪身心診所26死縱火案已半年！嫌犯「拉人陪葬」　骨灰至今無人領　

飛鏢店當掩護！他進口大陸煙油「分裝販售」　6個月獲利破百萬

Lulu心疼吳宗憲「他內心可能很難受」：像照顧我們的爸爸

甘正智：天方能源要做電力Shopping Mall

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

生活熱門新聞

澆花水槍射眼　7歲男童眼珠歪掉「瞬間消失」

台中醉婦「爬」進居酒屋　跪姿露乳尷尬了

快訊／增154例死亡！今本土+55187

好市多上架夯鞋　網見價錢吐血了

銀行開戶別選木頭章　行員曝2危機

快訊／本土+55187「各縣市分佈曝光」

二次確診女1原因控1922廢物：我要出門

陳時中咳到「骨頭痛」！名醫分析2病況

振興醫院院長魏崢確診　「懂了為何有人想安樂死」

腎臟專科醫喊「咖啡綠茶都是水」　網傻：被騙好多年

「好市多759元夯鞋」驚見排隊退貨？網卻喊合理

人妻確診後「性慾增強」！他嚇到發文求救

中山女高清寒生考上台大　聽到爸爸癌末想休學

孕媽備註「不要火鍋料」　店家1舉動...萬人喊吃爆

更多熱門

相關新聞

華信航班受大雨影響　澎湖飛台中原機返回

華信航班受大雨影響　澎湖飛台中原機返回

連續這幾天的大雨對離島交通也帶來了影響，今天一班澎湖飛台中的班機，飛到台中上空後，因氣候未達起降標準，盤旋數圈後，只好原機再飛回澎湖，改搭下午班機再出發。

即／金門+1！曾搭華信航空至台北掃墓

即／金門+1！曾搭華信航空至台北掃墓

華信航空　年底開航松山－馬祖

華信航空　年底開航松山－馬祖

華信航空推新型報到機　免觸摸就能感應　

華信航空推新型報到機　免觸摸就能感應　

「南港老爺行旅」化身機場大廳！

「南港老爺行旅」化身機場大廳！

關鍵字：

華信航空班機栗喉蜂虎棄蛋

讀者迴響

熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

快訊／吳宗憲父病逝！享耆壽90歲

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

7歲兒早上畢典！晚上陳彥翔親手燒死他

梁云菲羞認見男友2次就約進房！

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

台南妻刺殺家暴夫　法院駁回聲押「無保釋放」

裝冷氣「危險施工7000元」！他再問一間：免費裝

李㼈18歲絕美女兒要上大學了！

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

澆花水槍射眼　7歲男童眼珠歪掉「瞬間消失」

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

更多

最夯影音

更多
弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭
孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面