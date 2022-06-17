華信金門飛台北班機　運送嬌客「栗喉蜂虎棄蛋」用這招

▲華信航空與台北市立動物園合作，金門飛台北班機 運送嬌客「栗喉蜂虎棄蛋」。（圖／華信航空提供）

記者李姿慧／台北報導

華信航空響保育，參與台北市立動物園與台灣大學之栗喉蜂虎保育研究計畫，今(6/17)上午11：20於金門飛往台北的AE1266班機，協助將栗喉蜂虎棄蛋空運到台北。

華信航空表示，為運送特別嬌客，華信航空特別訂製專用保育盒，內附保溫袋及防撞緩衝材料，在金門機場櫃台由專人收受、運送，一路悉心呵護妥善裝載於貨艙內，12：20飛機順利抵達松山機場，順利完成任務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

栗喉蜂虎是金門夏天獨有的夏候鳥，每年夏季都會飛到金門繁衍下一代，喜歡在海邊沙質土坡上挖掘巢洞下蛋，又稱夏日精靈。

▲華信航空與台北市立動物園合作，金門飛台北班機 運送嬌客「栗喉蜂虎棄蛋」。（圖／華信航空提供）

華信航空自2015年起與台北市立動物園、台灣大學森林系合作，正式啟動栗喉蜂虎棄蛋保育研究計畫，連續8年研究團隊每年都會前往金門，撿拾被鳥兒踢出巢外的棄蛋，由華信航空從金門小心翼翼、安全運送至台北，再交由動物園孵化照養。

透過一年又一年改善與精進，台北市立動物園發展出一套撿拾、運送及照養棄蛋的標準流程，2021年成功照養長大的3隻成鳥，已加入穿山甲館中的栗喉蜂虎家族。團隊也積極研究人工坡面的應用，期待未來能在動物園建立繁殖族群。

華信航空也規劃在今年7月推出「華信假期~金門親子生態半日遊」，提供「尋訪夏日精靈栗喉蜂虎」行程，體驗夏日限定的金門自然生態，更貼心推出兩人成行及專人專車安心旅遊方案，凡參加「尋訪夏日精靈栗喉蜂虎」行程，旅客可獲贈專屬明信片。