3個月奪2命！蘆洲環堤恐怖「Y形岔路」　擬增速限50kｍ測速照相　

▲蘆洲越堤道3個月來，發生2起死亡車禍，圖為6/14日車禍慘況 。（下圖同／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲環堤大道二號越堤道口設計為「Y形岔路」，大小車禍不斷。今年3月1日及6月14日，短短3個月內發生2起死亡、2重傷案例，在地人透露，許多對路況不熟駕駛人容易混淆，到路口後，「常不知該左轉還右轉」，新北市府與市議員李翁月娥、李坤城今舉行會勘，研議在此增設硬體設備，也擬增設50KM測速照相機，減低車禍事故率。

回顧新北市蘆洲區環堤大道2起死亡車禍事件， 3月1日上午有輛貨車迎面對撞2輛機車，造成1名餐點外送員死亡，另名機車騎士受傷，根據行車記錄器畫面可見，機車騎士與外送員是綠燈直行，對向貨車闖紅燈釀1死1傷。

6月14日下午，又發生2名機車騎士對撞，再造成1死1傷！41歲潘姓男子騎乘紅牌重機行經該路口時，與對向22歲鄭姓機車騎士發生碰撞，潘男經送醫急救後下午1時許宣告不治，鄭男重傷救治中；蘆洲二號越堤Y岔路口，短短3個月就已經奪走兩條人命。

新北市議員李翁月娥與李坤城得知後，立即召集新北市交通局、新北市警察局蘆洲分局及蘆洲區公所等相關單位進行會勘，現場要求蘆洲分局加強取締外，更要求強化行車標示與宣導，增強用路人的安全作改進。

▲市議員李翁月娥（紫衣）表示，這死亡路段已造成兩起死亡，肇事路口卻沒有能拍全貌的監視器。（圖／記者戴上容攝）

市議員李翁月娥表示，這死亡路段已造成兩起死亡，然而卻沒有能夠拍到肇事路口全貌的監視器，請各單位在一星期內完成各項硬體設備加強；市議員李坤城則說，事發的轉彎處的確容易因車速過快而騎到對向車道，請各單位加強輔導。

市府回應，蘆洲分局將於下周完成裝設1台監視器，現場將有3支監視器，交通局也將以最快速度完成路口警示牌、路口減速標線以及回復式導桿的裝設。新北市交通警察大隊也將研議加裝50KM測速照相機，在結果出來前，會針對此路段加強取締超速違規。