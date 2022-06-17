性侵殺小模奇案！棄屍南港大樓停車場　渣男還帶女友盜刷擺闊

▲程宇將女模勒斃以後，在萬象大樓地下室內拖行屍體藏屍。（圖／CTWANT，下同）

圖、文／CTWANT

24歲小模陳可緗5年前遭人殺害，凶手程宇遭逮後坦承殺人，但依然避重就輕，供稱「因劫財不成，兩方拉扯間，不慎勒死對方」。不過，警方找到陳女遺體時，發覺內衣褲全無，疑似遭受性侵。警方查出，程宇當時以拍攝廣告為由，透過梁思惠誘騙陳女出門，再藉故將其騙到地下室性侵劫財，接著將被害人勒斃。

據了解，程宇當時以外景拍攝香水平面廣告為由，並開價時薪5000元，透過梁女誘騙死者出門，雙方約在北捷後山埤站，再步行到北市南港區八德路四段某便利商店，接著謊稱車停放在大樓的地下停車場，被違停汽車擋住，無法駛出搭載陳女，要對方陪他到地下室取車，陳女不疑有他而同意，一同走入地下室。

▲程宇獨自一人到台中飯店的櫃檯，想要以陳女的信用卡付賬，但因刷卡不過，改以現金支付。

見計謀得逞，程宇將陳女誘至陰暗處，立即痛毆陳女，意圖搶劫，見對方奮力抵抗，竟抓著被害人的頭顱撞牆、地板，再用手把她勒昏，加以性侵。或許是因為痛楚，陳女驚醒呼救，程宇再一次以皮包背帶狠狠勒住其頸部，直到確定陳女斷氣後才罷手，接著把死者遺體拖行至牆壁夾縫藏起，棄屍於停車場。

可惡的是，程宇行凶後，不僅拿走陳女財物，還若無其事地跑到梁思惠住處盥洗，將死者的手錶送給梁思惠，接著與梁女一起搭乘捷運，從容同遊光華商場、台北101大樓等，大手筆購買3C產品、服飾、化妝品，隨後搭乘高鐵前往台中投宿五星級飯店，並試圖盜刷陳女信用卡，2020年遭處無期徒刑定讞。

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