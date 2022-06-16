5歲童張嘴睡覺！父母買「封口貼」改善...醫警告：恐缺氧窒息

▲一名5歲男童睡覺習慣張嘴，父母便買了「封口貼」黏在嘴巴。（圖／翻攝自江蘇新聞）

圖文／CTWANT

許多人習慣張嘴睡覺，大陸長州就有一名5歲男童，被父母發現常常張嘴睡覺，為了想改正這個習慣，於是在嘴巴黏了「封口貼」，沒想到差點導致孩子缺氧，如果沒有及時撕下來，孩子說不定會有生命危險。對此，醫生也說話了。

根據《江蘇新聞》報導，男童經常鼻塞，所以睡覺會張開嘴巴，家長當成是過敏性鼻炎給孩子治療，甚至買了「封口貼」想讓他閉嘴睡覺，結果男童呼吸更加困難，經過檢查發現，男童的扁桃腺肥大，必須進行手術。醫生警告，鼻塞、鼻炎和扁桃腺肥大的孩子，再被封上嘴巴，會導致缺氧甚至窒息。

▲醫師警告，封口貼會導致孩子缺氧甚至窒息。（圖／翻攝自江蘇新聞）

據了解，封口貼只是改善用嘴巴呼吸習慣的小方法，建議讓孩子做一些口唇肌肉訓練。常州市第一人民醫院耳鼻喉科主治醫師薛海翔指出，可以用一張白紙放在孩子的上下嘴唇之間，抿住嘴唇輕輕往外撥，長期這樣訓練可以增加口輪匝肌的力量，如此就可以改善孩子張口呼吸的習慣。

消息曝光後，引發一番討論，「即便不清楚是鼻炎或扁桃腺肥大，也該去幫助解決鼻塞問題，而不是堵嘴巴！無知真可怕」、「還是去看醫生吧！」、「封口貼是最無知的產品」、「做家長的起碼要有常識！」、「我覺得還是別給孩子貼了吧，因為其實他們還很小，萬一睡覺動來動去的容易窒息」、「可能要出幾個事，才會被重視」。

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