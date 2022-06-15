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「不怕閻王的人」被執行死刑　攜槍彈逃兩年...軍警160人圍捕拿下

▲四川惡霸羅登被執行死刑。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲四川惡霸羅登被執行死刑。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

四川阿壩州中級人民法院今（15）日公告，對罪犯羅登驗明正身，依法執行死刑。羅登為何許人也？公開資訊顯示，羅登曾被稱為「不怕閻王的人」，長期在四川阿壩州一帶恃強凌弱、打架勒索。羅登被警方通緝後，隨身攜帶衝鋒槍及手榴彈等殺傷力強的的武器逃竄兩年，最終在160名武警及公安圍捕下遭逮。

▲四川惡霸羅登被執行死刑。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲四川軍警出動160人荷槍實彈圍捕藏匿在4000公尺高原山溝的羅登。（圖／翻攝澎湃新聞）

《封面新聞》報導，此次死刑執行公告前，阿壩州人民檢察院指控羅登犯故意殺人罪、非法持有槍支彈藥罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、賭博罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪共7項罪名。

羅登2004年因持刀傷人致死被判有期徒刑；2013年，羅登不滿女友提分手，便毆打女友勒索其家人財物；2015年，羅登朋友開其車輛出車禍，修完後，羅登仍多次毆打、拘禁朋友，並獅子大開口勒索27萬元人民幣（約118.8萬元新台幣）。

▲四川惡霸羅登被執行死刑。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲羅登隨身攜帶的槍彈及手榴彈，還有逃亡用的面具。（圖／翻攝澎湃新聞）

直至2016年6月，羅登在與人喝酒時，見對方酒杯高於自己的酒杯，心生不快，便將酒灑在對方身上，隨後演變為肢體衝突，過程中，羅登拿刀將對方砍死。羅登也駕車開始逃亡生涯，藏匿在川、甘、青三省交界的茫茫草原中。

逃亡過程中，羅登仍逞兇鬥狠，持續欺凌當地牧民，最終被警方鎖定在若爾蓋大草原深處的「沃木瓊」山溝處。為表慎重，武警阿壩支隊、阿壩州公安局、阿壩縣公安局等160名警力將羅登藏匿的帳篷團團包圍。抓到羅登時，警方在帳篷內起出仿56式衝鋒槍一支、子彈78發，彈夾2個，手榴彈1枚。

羅登在2019年被法院裁定數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金50萬元人民幣，違法所得贓款42萬元人民幣，繼續追繳，發還給各受害人。
 

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