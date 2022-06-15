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苗栗坤輿掩埋場爭議　地檢署：1月就受理偵辦「偽造文書」了

▲▼苗栗掩埋場試運轉！劉政鴻「肉身抗怪手」嗆：把我輾過去啊。（圖／坤輿自救會提供）

▲苗栗縣造橋鄉龍昇村坤輿掩埋場試運轉爭議延燒超過20餘年，引起數次抗爭。（資料圖／坤輿自救會提供）

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣造橋鄉龍昇村坤輿掩埋場試運轉爭議延燒超過20餘年，環保署多次發函要求縣府釐清爭議，未料縣府卻在昨（14日）核發試運轉許可，引起民眾質疑。苗栗地檢署15日說明，1月間立委陳淑華率反坤輿自救會成員前往按鈴申告，檢舉坤輿公司偽造文書等案件，該案經檢察官開庭訊問後，即於當日分案偵辦，不過基於刑事訴訟法「偵查不公開」原則，因此無法對外說明偵查內容。

坤輿科技公司2001年向苗栗縣政府申請，在造橋鄉龍昇村設立面積約1.8公頃的事業廢棄物掩埋場，因該址距離龍昇湖僅300公尺，且申請面積未計算圍牆內水泥建物、溜池，遭質疑規避區域計畫審查及環評，引發當地居民抗爭。

▲▼苗栗縣造橋鄉龍昇村坤輿掩埋場試運轉爭議延燒超過20餘年。（圖／洪申翰國會辦公室提供）

▲坤輿掩埋場試運轉爭議延燒超過20餘年，今年1月間立委陳淑華更率反坤輿自救會成員前往按鈴申告，檢舉坤輿公司偽造文書。（資料圖／洪申翰國會辦公室提供）

後行政院政務委員張景森邀集跨黨立委協調下，環保署發函給苗栗縣政府，要求釐清入口處水泥建物、溜池是否確實有使用，並釐清「同意設置文件」是否有疑義，未料縣府搶在今年9月13日坤輿「同意設置文件」依法失效前，於昨(14日)核發試運轉許可。該案引發諸多爭議，時代力量立委邱顯智抨擊苗縣府與黑金為伍，無視諸多違法事實仍硬幹到底。

苗栗地檢署今天表示，今年1月20日立委陳淑華曾率反坤輿自救會成員一同前往按鈴提告，檢察官開庭訊問同日隨即分案偵辦，不過因該案涉及刑事訴訟法中偵查不公開原則，因此檢方礙難說明偵查內容。

檢方表示，本署就國土保育暨環保相關犯罪必嚴加究辦，並秉持勿枉勿縱精神，恪遵偵查不公開原則，以維護國家環境保育及國民健康；請相關人員及外界切勿無端揣測，給予司法純正之辦案空間。

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關鍵字：

坤輿掩埋場

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