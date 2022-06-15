10歲聾啞童跌入8層樓深井　受困4天與毒蛇為伍！動員500人救出來了

▲印度男童墜落8層樓深水井，受困104小時後順利平安獲救。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

印度中部恰蒂斯加爾邦一名10歲聾啞男童10日不慎掉落80英尺（約24公尺）深的水井，以一層樓3公尺高度大略估算，井深達8層樓高。救難人員不斷向下開挖，卻挖出許多蛇與蠍子，惡劣天氣與聾啞疾患也增加了救援難度，在受困長達104個小時後，男童終於平安獲救，當他被用擔架抬出時，現場人員不禁振臂歡呼。

綜合《鏡報》、《印度教徒報》（The Hindu）報導，10歲聾啞男童薩胡（Rahul Sahu）住在詹吉查姆帕縣（Janjgir-Champa），他10日下午2點左右在房屋後院玩耍時，不慎墜入一個深達24公尺的閒置水井，據悉，他4天多以來，受困在約60英尺（約18公尺）深處，旁邊只有蛇和青蛙，情況危險。

PTI News指出，印度陸軍部隊、國家災難應變部隊、邦災難應變部隊與當地警察等共計500多名人員，陸續被派遣至現場救援行動。當局在水井旁的位置向下深掘出一個大洞，並在洞底鑽出一條隧道將人從水平方向救出，過程中不僅遇到惡劣天氣，還有岩屑崩塌、岩層堅硬等挑戰，還挖出許多毒蛇和蠍子。救援小組要求村民們從附近水井不斷抽水，減少男童溺斃風險，並且用管子輸送氧氣至井底，盼能維持供氧正常。

地方警察局長阿格拉瓦（Vijay Agrawal）表示，薩胡對救援人員展現的「反應」良好，「因為這名男童不能說話，也聽不到，我們面臨了更大的挑戰。」救援人員將鏡頭與通訊設備深入井中，讓家屬持續透過麥克風和薩胡說話，試圖維持他高昂的求生意志，另外也運送了香蕉等食物給他。

在受困104個小時過後，薩胡終於在14日接近午夜時分被用擔架抬出連日來打通的救援隧道，被迅速送往醫院，現場不少人員振臂歡呼，透過媒體關注事件的印度民眾也都振奮不已。醫生們表示，儘管治療過程中薩胡表現出恢復能力，但連日來攝取的水與食物不足，已讓他變得相當虛弱，長時間接觸深井裡的水與泥漿也可能導致皮膚出現問題，未來仍須密切觀察。

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