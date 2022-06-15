「25歲警」警察節舉槍自戕！花蓮分局還原始末曝：現場未留遺書

▲花蓮軒遠派出所員警於6月15日警察節開槍自轟。（圖／記者柯政誟攝）

記者柯政誟、陳韻如／花蓮報導

今日適逢615警察節，但花蓮縣軒轅派出所卻有一名林姓警員在派出所後方舉槍自戕，槍聲驚動其他同事外出查看，赫見林員倒臥在地，遂立即通報消防協助送醫搶救，但林員仍是不幸宣告不治。據悉，林員平時個性安靜，鮮少與同事交談，沒想到卻做出傻事，也讓同事相當震驚。

花蓮警分局表示，林員2019年警專畢業，2020年考上特考後於今年1月分發至花蓮實務訓練，並於3月22日正式調派至軒轅派出所，而其平時居住於分局四樓宿舍，作息相當正常，個性安靜鮮少與同事交談，但勤務部分一切正常，並無異狀，事發前還與同事共進消夜，絲毫看不出異常。

初步調查，林員當時剛值完2至4時的巡邏勤務，於3時55分許獨自步行自派出所後方車棚旁的空地，並持配槍自戕，而槍聲驚動到所內其他同仁前往察看，竟驚見林員倒臥在地，遂立即通報消防人員到場施予急救後，送往花蓮慈濟醫院搶救，但林員仍於凌晨5時許宣告不治。

警方表示，本案目前已通知家屬到場，詳細事發原因也仍在調查。另外，鑑識人員到場採證後並無發現遺書，手機部分也已交由警察局鑑識科帶回解鎖釐清，全案報請檢察官相驗，以釐清詳細死因。

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