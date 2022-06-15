小龍馬「妹妹頭髮型」天然呆爆紅！保育員揭爆笑原因　遊客瘋朝聖

▲廣州妹妹頭小龍馬爆紅。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

半個月前，廣州動物園雄獅「阿杭」因梳着一頭柔順的「齊瀏海」爆紅。無獨有偶，廣州長隆野生動物世界設德蘭矮種馬「大黃」，也因為頂著一頭「妹妹頭」的造型引起討論，不少網友笑翻稱，「動物世界現在流行齊瀏海。」保育員表示，小龍馬的毛髮需要不定期修剪，不然容易遮住眼睛。

據《南方都市報》報導，長隆野生動物世界保育員林偉成表示，大黃是從英國引進的設德蘭矮種馬，有「小龍馬」的暱稱，牠們身體強壯，個體矮小，四肢短而結實，體高86至106公分。

他表示，網傳圖片中的妹妹頭造型是去年冬天修剪，「冬天小龍馬的毛髮有兩層厚，看起來比較蓬鬆。」入夏後天氣炎熱，保育員就為大黃剪去身上的鬃毛，只保留了齊瀏海，「小龍馬的毛髮需要不定期修剪，不然容易遮住眼睛，並且容易有皮膚病。」

▲還有小龍馬是小捲毛。（圖／翻攝自影片）

除了大黃，園內部分小龍馬的瀏海是捲髮。保育員張璐解釋稱，捲髮是天生的，不少小龍馬年紀尚幼，身上還有一些柔軟蓬鬆的胎毛，瀏海被剪短後就翹起來，猶如做了燙髮，「小龍馬的毛髮、毛色，在不同年齡呈現出來的特點不同。」

據悉，小龍馬的壽命普遍為20多歲，11歲的大黃已經生了多隻小馬，屬於大齡小龍馬，因此毛髮比較粗硬。林偉成稱，小龍馬性情溫順、有親和力，平時喜食草、紅蘿蔔和蘋果，其中大黃比較貪吃，「他還能聽得懂自己名字的粵語和普通話叫法，比較聰明。」