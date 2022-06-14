游錫堃：立委問政要有反反質詢能力　「國會論證越精彩越好」

▲立法院長游錫堃接見「立法院國會助理工會」理事長李永誠一行。（圖／游錫堃辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃14日表示，如果政府有反質詢的能力，國會議員更應要有反反質詢的能力，才會讓國家更好，國會殿堂是議事攻防的場域，有攻有防，論證越精彩越好，他勉勵所有國會助理團隊提升專業強度，立法院才會強，監督行政部門做得好，國家就更強。

游錫堃上午在立法院秘書長林志嘉、立法院顧問周雅淑、王崇欽、立法院秘書處長孔秉杰、立法院總務處長周傑及立法院人事處長吳福輝等人的陪同下，接見「立法院國會助理工會」理事長李永誠一行等12人。

李永誠致詞時指出，今天的座談有兩個主要議題，第一是國會遷建，助理工會表示贊同，也期盼未來空間規畫能兼顧助理權益，第二則是希望邀請游錫堃擇期為工會進行台灣史專題講座。

游錫堃則說，他要向全體國會助理表達敬意，自己從年輕時就追求民主政治，就讀的也是政治系，他體會到國家如果要強，一定要有很強的政府，政府則需要由國會監督，而如果國會要強，立法委員就需要仰賴堅強的國會助理團隊，協助深入研析法案與預算。

游錫堃隨後以擔任省議員時的質詢為例，雖然當時處於一黨獨大的戒嚴時期，省議員質詢要冒著被抓去關判刑的風險，但他質詢時每每座無虛席，自己是這樣經歷過來的，所以如果政府有反質詢的能力，國會議員更應要有反反質詢的能力，才會讓國家更好。

游錫堃也說，曾經有人質疑他贊成反質詢，但是國會殿堂是議事攻防的場域，有攻有防，論證越精彩越好，自己勉勵所有國會助理團隊提升專業強度，立法院才會強，監督行政部門做得好，國家就更強，因此助理非常重要，他也要代表立法院感謝助理們把青春奉獻給國會。

▼立法院長游錫堃。（圖／游錫堃辦公室提供）

