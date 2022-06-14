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男大生肖想閨蜜丼走心了！隔著女友摸她屁股　撿屍回家再用力頂

▲OL，員工，加班，上班族，哭，女子，妹子，女人，女生，霸凌，欺負，委屈，難過，傷心，落淚，憂鬱，低潮。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲正妹與友人到星據點唱歌，期間黃湯下肚，竟遭同場的男大生狂摸屁股。（示意圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者黃宥寧／台北報導

北市22歲林姓男大生與女友到星據點，初次見到女友美豔動人閨蜜小思（化名），竟興起壞念頭，結束後3人搭計程車欲返回林男家，但期間林男竟趁女友不注意，以間歇式徒手摸小思屁股，返家後又躺臥在小思旁不斷狂摸，小思睜開眼發現竟是閨蜜男友在亂摸，嚇壞報警處理，士林地院審結，依犯性騷擾處拘役30日；又犯乘機猥褻罪，處有期徒刑6月，緩刑2年。

去年4月25日林男與女友晶晶（化名）一起到星聚點復興店聚餐喝酒，結束後3人搭乘計程車要返回林男北市租屋處，期間，小思坐在中間，因酒醉而趴臥在左側晶晶大腿上，林男竟斗膽，以間歇式徒手碰觸小思臀部，抵達住處後，假意攙扶小思，又把手扶在小思屁股數秒。

返回住家後，林男見小思熟睡，竟立刻躺臥在小思後方，以下體碰觸小思屁股，小思覺得有東西在頂她，因此翻身，林男見小思翻身後停手，但竟狡詐以棉被遮掩，再度來回撫摸小思屁股，這樣的豬哥行為也導致小思因此嚇壞，驚醒發現是閨蜜男友伸出鹹豬手，因此憤而報警處理。

法官審酌林男與小思初識，竟利用小思酒醉之便，先後猥褻及性騷，導致小思精神傷害，迄今也未能和解，但也不輕縱，姑念無類似前科，現今在學，犯後坦承犯行，斟酌尚無收入、家境貧寒，依性騷擾罪，處拘役30日，易科罰金3萬元；又犯乘機猥褻罪，處有期徒刑6月，易科罰金18萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並向公庫支付1萬元。

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