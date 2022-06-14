聯發科進軍新竹高鐵站區　砸90億打造科技城新地標116年完工

▲高鐵新竹站前區將陸續開發，帶動當地榮景。（圖／記者黃靖惠攝）

記者李姿慧／台北報導

聯發科取得高鐵新竹站區專二事業發展用地70年開發權，交通部鐵道局今(6/14)與聯發科設立的旭源投資完成簽約，該土地可規劃辦公室、百貨及飯店，鐵道局表示，廠商未來將投入90億元打造企業辦公空間，預計116年完工啟用，將可引進3千個就業機會。

「高速鐵路新竹車站特定區車站專用區（二）開發經營案」由「聯發科技股份有限公司」得標，交通部鐵道局金表示，該公司依申請須知規定設立專案公司「旭源投資股份有限公司」辦理本案開發經營相關事宜，鐵道局於今(6/14)與旭源投資股份有限公司完成簽約作業。

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鐵道局表示，該招商案土地面積17,363.24平方公尺，最大總樓地板面積達59,700平方公尺，可規劃做為辦公室、百貨商場、飯店等使用，為70年地上權案。鐵道局於契約期間預估可收取土地租金近7.6億元，權利金至少收取22億元。

鐵道局指出，開發人未來預計投入90億元，以「城市共享、城市綠軸、城市匯聚、城市低碳」等四個城市概念，打造「以人為本」的企業辦公空間，規劃該案成為科技城市新地標，吸引優質人才，促進站區整體發展，全案預計於116年完工啟用。

交通部鐵道局強調，該招商案順利引入科技大廠投資高鐵站區，預計引進3,000個就業機會，可提高地區消費力，促進高鐵站周邊經濟及商業活動發展，另配合已開發之生醫園區，可串聯城市軸線，吸引高科技人才，實現生態綠廊。