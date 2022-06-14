驚！台中1歲男嬰熱痙攣　警鳴笛開道護送就醫...PCR陽性

記者白珈陽／台中報導

台中市大雅區一名1歲男嬰，11日上午在家中突然出現熱痙攣，家長十分焦急，擔心若等待救護車恐造成延誤就醫時間，遂自行開車載著男嬰前往派出所，向警方求助。警方了解狀況後，立即駕駛警車鳴笛開道，讓原本須25分鐘的車程，縮短至15分鐘，抵達醫院後，男嬰經PCR陽性確診，所幸及時就醫無大礙。

▲28歲陳姓女子因1歲大的兒子熱痙攣，開車前往派出所求助。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市大雅警分局表示，11日上午10時許，28歲陳姓女子衝進馬岡派出所求援，「警察先生！我小孩熱痙攣！可以幫忙一下嗎？」陳媽媽說，她1歲大的兒子一早突然熱痙攣，心急如焚，等不及救護車抵達，擔心會延誤就醫時間，因情況緊急故至派出所求助。

巡佐陳永清、警員王嘉駿駿聽聞後，立即駕駛警車，並開啟警示燈、鳴放警報，於前方警示開道，火速護送陳女一家人趕往中國醫藥大學附設醫院，原本須25餘分鐘車程，在短短15分鐘內就抵達醫院。

▲▼警方協助開道，15分鐘便抵達中國醫。（圖／記者白珈陽翻攝）

男嬰經醫護人員PCR篩檢為陽性，緊急處置後無大礙。陳女對於員警的熱心協助表示感激不已，頻頻向員警道謝，若非員警即時協助開道，他們不知道要拖到何時才能順利救醫。後續陳、王2員，返回派出所自行快篩，均呈陰性。

警方呼籲，民眾如遇疾病救護案件，可優先叫救護車，除能初步得到合適的救護，也可把握黃金搶救時間，也提醒用路人，路上如聽到救護車或警車鳴笛聲，應注意鳴笛車輛行駛來向。

