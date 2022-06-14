北京酒吧聚集性疫情升溫！官方立案調查　對全市娛樂場所大檢查

▲北京疫情升溫。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

北京今日新增74例感染者，全與朝陽區三里屯的天堂超市酒吧相關，涉及酒吧的疫情染疫人數已破200例。原本熱鬧的三里屯，因應疫情關係，74家酒吧全部暫停營業，700多家餐廳暫停內用。據《北京日報》報導，北京宣布迅速對全市酒吧、夜店、KTV、網吧等娛樂場所進行全覆蓋大檢查。

報導稱，為以最快速度阻斷病毒傳播，迅速對全市酒吧、夜店、KTV、網吧等娛樂場所進行全覆蓋大檢查，在地下空間以及不合格的娛樂場所全部關停，各區要強化督導檢查，所有公共場所都要嚴格落實逐人測溫、掃碼驗碼，不能以亮碼代替掃碼，並查驗72小時內核酸陰性證明等掃碼查驗「四方責任」，確保「逢進必掃、逢掃必驗、不漏一人」，共同築牢織密首都疫情防控網。

鑑於「天堂超市酒吧」引發聚集性疫情，市文旅、衛健、商務、市場監管、公安、文化執法等部門已組成聯合調查組，依法對「天堂超市酒吧」立案調查，從快從嚴從重查處。

大陸國務院副總理孫春蘭13日在北京調研疫情防控工作，她強調，堅持「動態清零」總方針，突出防控重點，抓住關鍵環節，採取快速靈活、科學精準的綜合防控措施。

據《澎湃新聞》報導，孫春蘭前往疫情爆發點天堂超市酒吧、海倫司酒吧，實地考察流調溯源、風險人員排查管控、重點場所疫情處置情況。

北京這次天堂超市酒吧聚集性疫情正處於發展期，感染者活動範圍廣，增加了處置的複雜性。孫春蘭指出，要進一步加強市級統籌，指揮體系扁平化，切實做到刻不容緩、以快制快。針對疫情形勢的發展變化，及時動態調整相關防控措施，關鍵在抓細抓實重點區域防控，科學劃定和管控出現感染者的社區，徹底阻斷傳播途徑。