苗栗街友落腳超商多天...暖心店員送便當　突狂咳確診眾人嚇壞

▲滯留超商出現症狀的劉姓街友快篩呈現陽性，被緊急安置至集中檢疫所。（圖／頭份衛生所主任徐春仕提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭份市衛生所接獲通報，有一街友在某便利商店滯留數日，這幾天出現上呼吸道症狀，店員向衛生所求助，衛生所主任帶著防疫備品趕赴超商，並協助街友快篩，結果呈現陽性反應，立即通報將街友緊急安置，送往集中檢疫所。

頭份市衛生所在13日下午3點左右接到超商店員通報，已經滯留在該店數日的一名街友出現上呼吸道症狀(咳嗽、有痰等)，店員都很恐慌，主任徐春仕接到電話趕赴現場，評估後馬上指導該名街友快篩，結果出現「2條線」，立即通報衛生局安置及安排到為恭醫院就醫，傍晚6點已經將該名街友送達新竹縣湖口集中檢疫所，暫時解除擴大感染的危機。

經瞭解，該名劉姓街友約60歲，平常在頭份下公園活動，最近因和其他街友發生磨擦，才會轉移到附近某間便利商店，原本相安無事，店長還會提供便當給他，沒想到這2天出現症狀，店員趕緊向衛生所求助。由於街友沒有家庭支持的資源，只能安排到集中檢疫所來照顧，並祝福他早日康復。

衛生所主任徐春仕也呼籲大家，持續注意防疫衛生工作，不可鬆懈，因為病毒有可能就在您身邊。