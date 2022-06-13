惡意改圖酸馬英九！王浩宇「PO抹紅圖被抓包」10分鐘內光速道歉

▲前桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

前桃園市議員王浩宇在臉書轉發台北市議員羅智強的圖卡，但內容被惡意改為「如果今天是馬英九執政，一定打的到中國疫苗」。對此，羅智強要求王浩宇24小時內提告，而王浩宇也在10分鐘內火速道歉。

羅智強13日晚間9時許發文表示，王浩宇PO出他去年發的圖卡，但內容本來是如果今天是馬英九執政「一定打得到疫苗」，卻被惡意改成「一定打得到中國疫苗」，讓他忍不住說，「搞抹紅把戲混淆大眾視聽，抹紅是執政黨一貫作風，倒也不意外」，「但王浩宇用這種惡意改圖的方式，來讓別人誤以為這是羅智強做的圖，已構成真實惡意」。

羅智強表示，為了制止王浩宇這種惡劣行為，他要求王在24小時內立刻刪文並在臉書公開道歉，否則就提告，「大家在關心疫情，而王浩宇在抹紅異己，這就是台灣的亂源」。

▲王浩宇PO惡意改字的圖卡被抓包。（圖／翻攝羅智強臉書）



對此，王浩宇10分鐘內立刻發文道歉說，「羅先生已經澄清，引用網路上錯誤的照片就該道歉，已立即刪除，並跟羅智強先生說聲抱歉。」

王浩宇表示，至於馬英九執政是否會支持進口中國疫苗的討論，我覺得跟個人這張圖片的錯誤引用與否無關，「該道歉就道歉，沒有第二句話」；此外，王浩宇也澄清，圖卡上的字不是他改的，他只是轉PO。

然而，王浩宇也在留言區表示，「國民黨有在建議買中國疫苗是事實，不過引用錯誤照片就是道歉。」讓不少網友傻眼，「好了啦，扯東扯西」、「錯就是錯，別硬凹」、「唯恐天下不亂」。

羅智強表示，10分鐘內道歉也算快速，這次就不再追究。

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