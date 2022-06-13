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社會 社會焦點 保障人權

新竹妹告性騷擾　按摩師開庭還原姿勢「差9公分」判無罪

▲▼按摩,馬殺雞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小美指控江姓按摩師性騷擾，圖與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹一名女子小美（化名）去按摩時，認為江姓按摩師幫她按摩背部時，故意將生殖器放在她身上，立刻叫來男友哭訴並提告性騷擾。對此，法官還原測量小美臀部的寬度及厚度，再比對江男當時的姿勢，發現江男的生殖器要碰到小美還差9公分，因此判江男無罪，全案可上訴。

判決書指出，小美2019年11月9日凌晨5時42分到新竹某按摩旅館消費，卻在進行背部及腰部間的按摩時，感覺江男坐在她身上，甚至有感覺一個東西頂著她，懷疑是江男的鼠蹊部，因此立刻說要上廁所，並打電話給男友求救。

小美指控，從來沒有遇過按摩師會坐或跪在臀部上方按摩，因此感覺有異狀後立刻叫男友到場。對此，小美男友證稱，女友的確害怕到一直發抖，當下還有哭出來。

然而，小美證稱，她感覺到江男有東西碰到她的臀部，「我覺得介於有一個東西跟一點重量的感覺，但不是全部的重量」，並懷疑是江男的鼠蹊部碰到，不過沒有直接證據。

▲▼按摩,推拿,按摩師,推拿師。（圖／Pixabay）

▲法官當庭還原按摩姿勢，認為江男鼠蹊部難以碰到小美的臀部，圖與本文無關。（示意圖／Pixabay）

江男否認有性騷擾；他辯稱，他當時幫小美進行背部、腰部按摩時，採取跨過顧客的高跪姿，並沒有跨坐，且當下是以手去推小美背部到脖這段的肌肉，「我沒有用手肘，是先用手指再用手掌去推」。

一審法官當庭勘驗，先測量小美的臀部寬度為32公分，厚度為19公分，但江男以高跪姿時，右腳膝蓋至左腳腳掌間的距離為32公分，胯下到地面的距離為28公分；因此，28公分減去小美臀部的19公分高，等於還有9公分的差距，無法碰到小美的臀部，且小美無積極證據證明江男有罪，因此一審判江無罪。

案經上述，二審高等法院認為，坊間按摩種類、方式、手法各有不同，而無論中式、泰式或印尼峇里島按摩，按摩師傅以高跪姿、單腳跪姿或跪坐姿跨過顧客之身體，為顧客從事背部、腰部按摩服務，均屬常見，且小美無積極證據，難以高跪姿就判定江男有罪，因此駁回，維持一審判決，全案可上訴。

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