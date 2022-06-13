首見BA.4、BA.5入侵！羅一鈞示警「傳播力多20~30%」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣首見Omicron亞型變異株BA.4、BA.5入侵，在境外一次攔截5例。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，根據目前現有的資料顯示，和BA.1、BA.2相比，BA.4、BA.5增加20%~30%的傳播力，但不像之前Delta變成Omicron以倍數方式增加。

指揮中心今公布新增5例邊境攔截BA.4 及 BA.5境外移入確定病例，個案分別為4例男性及1例女性，年齡介於30多歲至60多歲，入境日介於今年6月2日至6月7日。其中檢出Omicron BA.5個案分別自美國(2例)、土耳其及波蘭移入，檢出Omicron BA.4個案則自智利移入。

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羅一鈞說明，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情，另外WHO於今年6月8日資料指出，目前已超過40個國家分別檢出BA.4 及BA.5，且全球發現該二株變異株感染國家及病例數均持續增加。

此外，近期BA.5病毒株已造成歐洲地區葡萄牙疫情快速回升，且英國、法國近期疫情回溫，評估也和BA.4 及BA.5傳播有關，鄰近國家中紐西蘭、澳洲、新加坡、韓國及日本均有社區感染病例，香港近日發現有BA.4或BA.5境外移入個案，部分曾具社區活動史，可能造成社區傳播風險。

羅一鈞強調，不過依照現有研究顯示BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。

▲BA.4、BA.5說明。（圖／指揮中心提供）