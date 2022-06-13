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477學員「過半染疫」仍強制留校　竹山消防訓練中心回應了

▲竹山消訓中心傳半數學員染疫，卻無法改採遠距教學，引發爭議。（圖／民眾提供，下同）

▲竹山消訓中心傳半數學員染疫，卻無法改採遠距教學，引發爭議。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎疫情嚴峻，不緊威脅一般民眾和校園，也燒進消防員搖籃的竹山消防署消防訓練中心：目前477名學員中傳出超過半數確診、儼然成為嚴重群聚的病毒溫床，但中心卻未讓已完成證照考試的學員改採遠距教學，強制留在中心上課、住宿，引發擴大染疫的風險和疑慮。

有正在消訓中心受訓的學員向媒體投訴，本次訓練課程雖然到6月24日才結業，但最重要的中級救護和火災搶救2項證照考試已在上周完成，只剩下生命教育和建築防火設計等選修課，他們向長官們反映想改採遠距教學、在家上課，但長官們開會後仍決議照常進行實體課、維持到下周結業。

該名學員指出，目前受訓其實沒有重要勤務，也已經沒有重要課程，但平日還是得待在中心裡，吃飯、睡覺都會跟同學接觸，晨跑訓練時依規定也可以脫下口罩，確診機率大幅提高，而警專校本部都已為改遠距教學，消防科學員竟還得上實體課，質疑長官們只是為了方便管理而強制他們留校，令人感到不滿和憂心。

▲竹山消訓中心傳半數學員染疫，卻無法改採遠距教學，引發爭議。（圖／民眾提供）

消訓中心回應，今年疫情在5月中下旬開始轉為嚴峻，在477名於中心受訓的特考班學員及警專生中，累計有249人確診，但目前已有154人解除隔離，還在居家照護隔離的有50人，其他45人則屬自主健康管理。

▲竹山消訓中心傳半數學員染疫，卻無法改採遠距教學，引發爭議。（圖／民眾提供）

消訓中心並指在警專生部分，距6月24日的結訓尚餘2周課程，包括消防機械、執法人員生命教育及建築防火設計等室內課，以及期末消防體技測驗；目前所有課程仍正常進行，也會嚴格要求強化園區內防疫作為，若有學員在家中確診就會要求他居家照護，有鑑於疫情嚴峻，也正在研議是否將還有2周、需要實地操作的體技課程集中在一周內辦理，其他室內課程就改採視訊方式進行。

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