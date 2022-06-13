操場遭練跑工程師撞倒！　他「張嘴只剩1.5cm」獲賠85萬

▲台北邱姓工程師在操場練跑時，撞倒廖姓男子，造成他臉部顳顎關節錯位，張口度最大只剩約15mm，須賠償85萬餘元。（示意圖／翻攝自pakutaso）

記者郭玗潔／台中報導

台北一邱姓工程師晚間在操場逆向練跑時，與一廖姓男子相撞，造成廖男臉部顳顎關節錯位，張口度最大只剩約15mm，怒向邱男提告求償369萬餘元。不過案經上訴到高等法院，法官認為操場並無跑道使用方向的規範或限制，2人都未注意跑道上其他使用人的動向，應各負一半責任，判邱男應賠償85萬餘元，全案還可上訴。

判決書指出，41歲的邱姓工程師為知名電腦公司跑步社成員，2018年5月7日晚間8時半，在北投關渡國小操場參加社團練習，以反向進行收操緩和跑時，與沿跑道正向行走的58歲廖姓男子相撞，造成廖男跌倒在地。

廖男提告指控，因這一撞，造成他臉頰部位顳顎關節錯位，無法正常開口、飲食，並須長期回診治療，並定期注射肉毒桿菌，以降低疼痛及增加開口幅度，痛苦非一般人能想像。但邱男卻無悔意，不斷將他形塑成「碰瓷」、「訛詐」之人，污衊他人格，造成二次傷害，請求精神損害賠償50萬元，再加上醫療費、看護費等共369萬。

邱男認為，當晚他跑到司令台附近時，廖男突然竄出，兩人對向右肩相撞，廖男跌坐倒地後，仍大聲咒罵數分鐘，才突然出現張口困難、呼吸急促的情形，也可能是因為激動咒罵造成、惡化病情，不一定是和被撞擊有關。他隨後也多次前往醫院探視並表達歉意，因協調過程中，遭廖男獅子大開口，才無法達成和解。

法院檢視廖男的就醫報告，發現廖男因顳頷關節脫位，影響張口度最大只剩約15mm，有合併左側顳頷關節劇烈疼痛等症狀，且醫院鑑定，廖男的顳顎關節區為受外力撞擊所致，廖男過去並無病史，事故發生後隨即產生症狀。

一審法官認為，該操場並無跑道使用方向之規範或限制，邱男事發時與公司跑步成員列隊進行反向收操緩和跑，處於隊伍中段，人數眾多，廖男也自承先前就見過該社團成員多次於操場活動，因此和社團同時在操場上活動時，應隨時注意前方跑道動態，採取必要閃避措施。兩方皆未注意跑道上其他使用人之動向，應各負5成責任，廖男的醫療費、因事故增加的生活費等共計170萬餘元，邱男應賠償一半85萬餘元。案經上訴到臺灣高等法院，仍維持原判，全案還可上訴。