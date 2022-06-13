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夫妻開心替兒子取名！太太被戳破以此偷紀念前男友　人夫嚇傻

夫妻開心替兒子取名　太太被戳破以此偷紀念前男友

圖文／CTWANT

孩子出生後，許多父母都會為了取名用字絞盡腦汁，怎料在國外卻有一位人夫在網上發文指控，他和妻子的小孩，被妻子以前男友的名字來命名，讓他一時之間無法接受。貼文一出，引發討論。

根據《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，美國一名人夫11日在論壇Reddit發文表示，妻子日前將他們剛出生不久的兒子取名為Oliver（奥利弗），起初人夫對這個名字很滿意，怎料卻在某次的家庭聚餐中被大姨子告知，兒子的名字是來自於妻子已逝8年前男友的中間名，頓時讓人夫嚇傻。

人夫提及，在那次的家庭聚會結束後，他向妻子表明，自己已經受夠了妻子一再試圖將她前任帶入他們的生活，並強調，如果妻子堅持以她前任的名字替兒子取名，自己將不會在兒子的出生證明上簽名。

貼文發佈後，有網友表示「已經8年了，我想知道妳妻子是否有求助任何的心理諮詢」、「讓我感到驚訝的不僅僅是孩子的取名，而是一個妻子欺騙了一個丈夫」、「無論如何，你太太都不能用欺騙的方式，來誘導你幫你們的兒子取名」。

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