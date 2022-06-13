孩子嘴開、常打呼恐是小下巴　牙醫師籲：應及早治療

▲小下巴從外觀來看，下顎明顯短小又內縮，不只影響咀嚼功能，還可能造成長期頭疼等併發症，應把握在8～10歲期間尋求醫師協助。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者邱筱茜／採訪報導

你曾經注意到孩子睡覺的時候，出現打呼還有嘴巴合不起來的狀況嗎？如果出現這些問題，家長得注意了，這很有可能跟俗稱的小下巴症狀有關係。

兒童牙科醫師施文智表示，「在X光上就會看到上顎和下顎前後落差的角度比較大，同時牙齒的咬合是我們第二類的咬合，也就是一般家長俗稱的暴牙，那同時若再搭配臨床美觀線，發現下巴有後縮的狀況，那我們才會將它稱之為小下巴。」

▲小下巴症狀恐影響孩子睡眠，嚴重可能造成顳顎關節症候群、睡眠呼吸中止症。（圖／記者楊詩益攝）

施文智醫師也指出，除了透過X光片檢查，其實平常家長們從孩子的外觀也可以明顯觀察到，側面來看鼻子、嘴唇到下巴，這條美觀線顯得特別短，且下顎線和脖子的分界較不明顯，就很有可能是「鳥臉」徵兆，其中又以暴牙病人較常出現這種症狀，近7成會出現小下巴症狀。

兒童牙科醫師施文智表示，「家長一開始較容易注意到暴牙的問題，這部分主要是影響美觀、牙齒咬合的情形，但其實還有一些潛在的問題，如睡眠呼吸障礙、咀嚼功能缺失等等。」另外，醫師也提到，「下巴後縮可能會阻礙到呼吸道，這麼一來就很有可能聽到小朋友睡覺時打呼聲很大、或突然停止沒有聲音，這時候其實血中的含氧量會下降，對於孩童大腦上的發育、或身體發育都會產生不好的影響。」

▲施醫師建議，小下巴症狀可以從孩童的臉部側面曲線及Ｘ光觀察。（圖／施醫師提供）

小下巴症狀如果變嚴重，可能衍生出打呼、睡眠呼吸中止等問題，因此家長們千萬不能忽略小下巴的警訊。施醫師表示，「現在小朋友發育也比較早，我們通常會在他們二、三年級，大約8～10歲的時候就會開始注意，下巴跟鼻子的發育大概會在12～14歲左右，所以國小升國中這個階段會是較關鍵的黃金治療期。」

而針對小下巴的症狀，醫師指出會透過治療讓下巴往前移動生長，常見的療程包括固定式矯正器，異物感重、相對比較不舒服；肌功能矯正器，則體積大、非客製化，可能會需要二次矯正；再來是活動式矯正器，容易有異物感、也方便拆卸，若孩童沒有按時配戴，恐怕效果不如預期；而近年來受到歡迎的隱形牙套，除了帶給孩童較高的舒適度，功能也持續進化。

▲▼矯正孩子「小下巴」，兒童牙科醫師施文智建議家長要把握8-12歲黃金期。（圖／記者楊詩益攝）

施醫師說明，「我們會需要一個卡榫的位置，讓下巴停留在我們預期它移動的位置，而隱形牙套上兩側像翅膀的裝置就可以幫助達成這個功能，不僅同時控制牙齒排列以外，也可以讓病患選擇要一次調整到定位，或是分階段2毫米的漸進移動，醫生也可以依照小朋友齒顎狀況和配合度，幫助選擇最適合的方式。」另外隱形牙套搭配使用的口掃機，除了可以幫助醫師更加了解小朋友牙齒的結構，也能夠透過AI強大功能，模擬治療前、中、後狀況，加速醫生、家長、小朋友間的溝通。

▲透過口掃機檢查，醫師可以了解病患的牙齒結構，也能夠模擬調整後的畫面。（圖／記者楊詩益攝）

小下巴症狀不只是影響牙齒不整齊、凌亂等美觀上的問題，更可能衍生出其他影響孩童生長與發育的問題，甚至是口腔咀嚼、發音正確與否等重要功能。唯有在合適時間點讓醫師介入孩子的齒顎及牙齒發展，才能讓孩子搭上成長順風車、從小建立自信，享受愉快的童年！