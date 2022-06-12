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社會 社會焦點 保障人權

常外出找朋友！他看定位「在汽車旅館」綠炸　小王賓士老婆送的

小王帶人妻上摩鐵。（示意圖／翻攝Pixabay）

▲小王帶人妻上摩鐵。（示意圖／翻攝Pixabay）

圖文／CTWANT

桃園一名洪姓人夫和妻子結婚4年多，婚後育有2名子女，原本生活還算美滿，不料女方2年前突然要求分房睡，且經常找藉口外出，直到某天她聲稱要到中壢找朋友，手機定位卻出現在楊梅某汽車旅館，先生驚覺不單純，這才發現老婆早已出軌，甚至買賓士車送給小王開，氣得提告並求償100萬元。

根據判決書，洪男主張，2020年2月間，妻子突然以生活作息不同、會互相影響為由要求分房睡；同年8月4日，自己意外發現，女方聲稱人在中壢與友人聚餐，其手機定位卻在楊梅某汽車旅館，此後外出時間不減反增，時常凌晨仍未返家，後來更帶小女兒離家與小王同居，甚至購買賓士車供對方使用。

桃園地院認為，原告主張前開事實，並提出錄音錄影光碟、戶籍謄本、通訊軟體Line對話紀錄、手機衛星定位截圖、臉書訊息頁面截圖、對話譯文、影片截圖、車輛定期檢驗通知單等為證，但被告2人經合法通知，於言詞辯論期日未到場，亦未提出答辯書狀爭執，依民法規定，視同自認，堪信洪男起訴主張之前揭事實為真實。

桃園地院審酌，兩造於96年11月8日結婚、共同育有子女2人、並於110年12月2日經調解離婚，婚齡4年餘、被告2人侵害原告配偶權之行為態樣及期間，兼衡兩造於108、109年之工作收入、財產狀況等一切情狀，認原告請求被告2人連帶給付精神慰撫金15萬元，尚屬適當，逾此金額之請求為無理由；可上訴。

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