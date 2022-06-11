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42歲女肚子痛竟檢查出懷孕　醫告訴她「寶寶踢掉避孕器」崩潰

42歲女肚子痛竟檢查出懷孕　醫告訴她「寶寶踢掉避孕器」崩潰

▲一名裝有避孕器10年的女子，因肚子痛就醫後驚知已懷孕5個月。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

真的是「生命會找到自己的出路」。一名裝有避孕器10年的42歲婦女，因肚子痛和私密處流血就醫，怎知醫師竟告訴她「有喜了」，而且已懷孕5個月之久，醫師內診時還發現，寶寶居然踢掉避孕器，直呼真的是誰也擋不住。

婦產科醫師李偉浩在節目《醫師好辣》表示，這名有長期私密處流血和肚子痛的女子前來就醫時，就安排超音波檢查，結果「一掃，懷孕了」，而且胎兒看起來已有20週、約5個月大左右，李偉浩醫師也立即跟女子道賀「恭喜，42歲還懷孕了」，怎知對方卻一臉錯愕與不敢置信。

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原來，女子10年前就已放置避孕器，因此完全沒料到會懷孕，當下還直瞪雙眼的說：「不可能！因為我有放避孕器。」嚇到李偉浩醫師，因為這代表避孕器可能已「脫落」。緊急內診後，發現避孕器卡在子宮頸與子宮下段，而且「兇手就是寶寶」，李偉浩醫師表示，避孕器就是被胎兒「踢」走後，一路卡在被發現的位置。

由於懷孕5個月要墮胎的危險很大，加上若拿走卡住的避孕器，可能會讓羊水破掉，因此女子決定要生下小孩和不取出避孕器，結果讓李偉浩醫師更驚奇的是，「寶寶與避孕器一起生出來」，而女子最後也帶回避孕器，作為寶寶頑強生命力的見證。

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