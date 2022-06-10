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大陸突禁台灣石斑　確診陳吉仲明早視訊反嗆「中國要遵守國際規範」

▲▼石斑魚。（圖／農委會提供）

▲石斑魚。（圖／農委會提供）

生活中心／台北報導

大陸海關總署動植物檢疫司今（10）日發布最新通知，要求各海關自6月13日起暫停台灣石斑魚輸入大陸，原因是自2021年開始，多次從台灣輸入的石斑魚中，驗出禁用藥物，甚至檢驗出土霉素超標。對此，農委會主委陳吉仲雖然因確診而必須居家照護無法外出，但他明天將透過視訊召開記者會，回嗆中國應遵守國際規範。

大陸海關總署通知指出，去年以來，大陸海關多次從台灣地區輸大陸石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物，還檢出土霉素超標；為防範風險，保護消費者身體健康和生命安全，依據大陸相關法律法規和標準，「茲決定自2022年6月13日起暫停台灣地區石斑魚輸入大陸。」

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根據農委會統計，去年台灣石斑魚共出口6681公噸，其中銷往中國大陸就占6121公噸，占整體外銷約91%。農委會副主委陳添壽晚間表示，目前正在了解情況，預計明早對外說明。

▲▼立法院經濟委會 農委會主委陳吉仲堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農委會主委陳吉仲因確診目前居家照護中，明早將透過視訊記者會回應大陸禁台灣石斑禁口。（圖／資料照片）

農委會今晚表示，中國多次不符合國際慣例，片面禁止台灣農產品輸入，農委會主委陳吉仲也多次強調，輸入檢疫是科學問題，中國身為國際的一份子，應要遵守國際規範，我方會再次提供完整科學證據，請中國依國際規範辦理。

農委會指出，針對中方片面禁止輸入石斑魚，政府已備妥相關輔導與產業因應措施，請養殖漁民與相關產業放心。農委會表示，詳細內容明(11)日早上10點於農委會大廳1樓由主委陳吉仲以視訊方式進一步說明內容及國內外行銷計劃。

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