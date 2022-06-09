6月10日迎「天赦日」！專家教1招消災解厄　最強轉運時間點曝光

▲8月28日天赦日，專家曝轉運妙招。（示意圖／記者張一中攝）

記者閔文昱／綜合報導

國曆6月10日是天赦日，古人認為這天是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，希望玉皇大帝可以寬恕、赦免自己的罪孽。對此，命理專家楊登嵙教授表示，這一天只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一不宜殺生，因為上天有好生之德。另外，他也揭露了天赦日祭拜轉運的最佳時機與祭拜方法，想要改運的人，務必把握這一次機會。

楊登嵙指出，許多人會利用天赦日在住家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，尤其是查無病因且久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等都特別靈感，「赦罪後，便是補財庫、迎好運的好時機，大家相信天赦日祭拜完玉皇大帝後再補財庫、求好運，可以事半功倍，好運擋不住！」

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▲楊登嵙老師指出，當天可到廟裡去祈求、懺悔赦罪。（示意圖／記者季相儒攝）

2022年中天赦日有2天

楊登嵙透露，天赦日春天，戊寅日；夏天，甲午日；秋天，戊申日；冬天，甲子日。天赦日是在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見，2022年年中天赦日有6月10日（農曆05月12日）及8月23日（農曆07月26日），這是今年年中2個天赦日，民眾想替自己補運，要好好把握這2天。

▲天赦日據傳玉皇大帝為世人開恩特赦的特別日子。（示意圖／記者林世文攝）

年中天赦日祭拜須知

楊登嵙說，天赦日祭拜最佳時間為早上5點至下午3點，當天可準備清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓十二顆、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物等供品。

楊登嵙分享，拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。

※本文由命理專家楊登嵙老師授權報導，未經同意禁止轉載。

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