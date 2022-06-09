曾受「獅子王」波及！全台第一間「因確診關門」派出所要重建了　

▲新建的派出所3D外觀 。（圖／蘆洲警分局提供）

記者戴上容／新北報導

蘆洲分局成州派出所已啟用33年，除了建築物本身因921地震結構受損外，去年疫情爆發時，派出所更受當時引發熱議的「五股獅子王」波及，造成2名員警染疫，整間派出所27位自主隔離，成為全台第一個受疫情影響關門的五股成州派出所，經市府考量，如今要重建了！新北市府規劃在洲仔洋重劃區內建造一座地下1層、地上5層的嶄新大樓，未來將入駐派出所、托老中心及日照中心，預計明年8至9月完工。

新北市政府警察局蘆洲分局成州派出所座落在五股成泰路上，是座2層樓紅白磚瓦派出所，1989年啟用至今已33年，經歷921大地震後，建築物主體結構受損，建築物加速崩壞，派出所各角落都出現斑駁線。

▲蘆洲警分局成州派出所過去外觀 。（圖／蘆洲警分局提供）

去年疫情最為嚴峻時，「五股獅子王」成為最大傳播鏈，成州所有2名員警受波及不幸染疫，全所27名員警、工友們自主居家隔離，成州所成為全國首間因疫情暫時關門的派出所，地方人士至今仍印象深刻！經通盤考量，新北市府因此決定重建派出所，「蘆洲分局成州派出所、衛生局公共托老暨社會局身心障礙者社區式日間照顧中心共構新建工程」在今天上午舉行開工動土典禮。

市長侯友宜、警察局局長黃宗仁、蘆洲分局分局長張國哲及五股區區長洪崇璉共同出席典禮，預祝工程能圓滿進行，典禮也邀請當地民意代表、貴賓及各界來賓觀禮，會場有熱鬧的舞龍舞獅、鑼鼓表演。

▲▼ 蘆洲警分局成州派出所重建，侯友宜到場祝禱 。（下圖同／記者戴上容攝）

蘆洲警分局表示，新建的5層樓廳舍，是一棟地下1層樓、地上5層樓的嶄新大樓，一至三樓是成州派出所辦公室及員警待勤室、四樓則為衛生局公共托老空間、五樓是社會局身心障礙者社區式日間照顧中心，工程結合身心障礙族群的基礎照護及高齡人口的長期照護。

侯友宜致詞，去年疫情最嚴重的時刻，蘆洲分局成州派出所陸續傳出2名警員染疫，當時全派出所自主居家隔離。蘆洲分局緊急調度鄰近警力處理案件、受理報案，讓治安、交通及為民服務都能無縫接軌，3週隔離期滿後也都重返派出所正常上班。成州派出所肩負著五股區近4萬人口的治安維護工作，新的辦公大樓完工後，有更好辦公環境外，也可因應各類突發的治安狀況。

新北市政府警察局表示，這棟建築編列預算1億2735萬元，總樓地板面積850坪，預計明年8至9月完工，完工後也將成為五股區的主要地標之一，除可大幅改善基層員警執勤辦公硬體措施外，更能展現城市景觀再造形象。