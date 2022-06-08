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花蓮拼觀光！旅行社帶團獎勵最高9萬　總送客數第1再送30萬

▲花蓮為拼觀光，針對帶團旅行社提供雙重獎勵。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮為拼觀光，針對帶團旅行社提供雙重獎勵。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮為配合觀光局旅行業者團體旅遊補助方案，率先推出「2022花蓮旅行社獎勵計畫」，目前已開放旅行社申請，凡於活動期間5月1日至11月30日止（7、8月不適用），旅行帶團至花蓮住宿，並且前往指定景點或活動，即可獲得帶團獎勵最高9萬，總送客人數最多的旅行社還能再獲得30萬元獎勵金！

觀光處長張志翔表示，花蓮各項活動陸續開跑，國旅逐漸復甦，花蓮更是全國民眾旅遊的觀光首選，今年縣長徐榛蔚特別指示針對疫後國旅持續挹注，引動消費、活絡觀光產業，因此花蓮縣政府加碼推出「花蓮永續樂遊獎勵方案-2022花蓮旅行社獎勵計畫」，鼓勵旅行社帶團至花蓮旅遊，活動期間，凡帶團30人以上，在花蓮合法旅宿業入住，並前往任一指定旅遊點或活動，拍下團體照，於行程結束後至活動官網上傳申請文件，審核通過即可獲得帶團獎勵。

▲花蓮為拼觀光，針對帶團旅行社提供雙重獎勵。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

獎勵方案須前往指定旅遊點或指定活動的其中1項。

本活動每團獎勵金額為住宿第一晚新台幣1萬元，續住第二晚獎勵金5千元，每家獎勵經費上限總額為9萬元，今年特別再加碼總送客人數獎勵，活動期間總送客人數最多的旅行社，將可再獲得30萬元獎勵金。目前已有多家旅行社上傳申請文件，花蓮縣政府呼籲旅行社盡快申請。

此次獎勵方案須前往指定旅遊點或指定活動的其中1項，目前進行中的活動為今年於花蓮縣原住民族文化館新推出的原住民樂舞定目劇「阿勒飛斯文化藝術團展演」（採預約制），指定旅遊點包含大石鼻山步道、七星潭、花蓮縣考古博物館等人氣景點，以及「花蓮．獵香旅人－香味旅遊」地圖和「花蓮．外國老闆特色店鋪」地圖推薦旅遊點等，帶團體驗花蓮獨特的蜜香紅茶、精品咖啡、原民香料及香草組成的香味之旅及道地的異國旅遊，還可拿獎勵！

詳細獎勵方案請見2022花蓮旅行社獎勵計畫活動網站https://gtravel.hl.gov.tw/。

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