陳時中坦言確診遺體「24小時內火化是對的」只是沒明寫

記者洪巧藍／台北報導

新冠確診死亡個案火化爭議不斷，指揮官陳時中今日表示，雖然沒有規定「24小時之內」火化，這並不是指24小時內火化是錯的，這是對的，只是沒有明寫。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

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陳時中表示，規定從一開始就強調「屍體應該要火化、深埋要衛生機關報准」，當中並沒有規定時間，但是為了大家安全、避免染疫風險，所以一再要求「快速進行相關火化」。但陳也說，「沒有規定24小時之內」並不是指24小時內火化是錯的，應該說「這是對的，只是沒有明寫」。

陳時中說明，一開始訂的相關醫療院所指引，有關屍體處理規定，主要確保遺體不至於再度傳染，並防範殯葬工作人員處理過程中安全，因此規定「屍體裝入兩層屍袋，稀釋漂白水抹拭，不可再打開」，也才有後來所謂瞻仰遺容等等出現相當困難。

陳時中進一步指出，實務上各地考量火化場負荷量能，不影響火化場日常工作情形下，都以24小時為原則。地方處理時候「我們法上沒有規定24小時一定要火化，但要求要能盡速」，地方當然根據排班、火化場使用量能，都盡量在24小時裡面。另擔憂洩漏、感控分流等因素，相關遺體都盡量不入冰櫃，不入冰櫃又不能打開，所以火化時間一定是越快越好。

陳時中也坦言，當然這樣方法，對於家屬有時要瞻仰遺容有些遺憾，「當然我們感到很不捨，不過還是要綜合考慮『它還是有傳染風險在』，我們既然有規定這個，時間還是一樣請大家盡速火化，根據地方火化場要求，24小時把它處理，會比較好。」