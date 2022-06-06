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與柏靈頓熊喝茶　英女王幽默替白金禧演唱會開場

▲▼柏靈頓熊陪96歲女王與喝下午茶。（圖／路透）

▲柏靈頓熊陪96歲女王與喝下午茶。（圖／路透）

中央社

成千上萬英國民眾昨天齊聚白金漢宮，欣賞慶祝女王伊莉莎白二世登基70週年白金禧的演唱會，而這場星光雲集的盛會在童書角色柏靈頓熊陪96歲女王與喝下午茶下，熱鬧登場。

短片中，女王透露她不僅和柏靈頓熊（Paddington Bear）一樣愛吃果醬三明治，還把三明治藏在她走到哪拎到哪的手提包內。柏靈頓熊不忘向女王道聲登基70週年白金禧快樂，還說：「謝謝您，謝謝您的一切。」

女王回說：「你真是太客氣了。」隨後窗外響起鼓聲，女王和柏靈頓熊也跟著傳奇搖滾樂團「皇后」（Queen）經典名曲We Will Rock You樂聲，用銀湯匙敲著杯盤打起節拍。

綜合法新和路透社報導，這個短片據說是3月在溫莎（Windsor）拍攝，屬最高機密，就連知道內情的王室成員都不多。

女王與柏靈頓熊合拍短片，讓人回想起2012年女王也曾與英國最響噹噹虛構諜報人員「007情報員」詹姆士龐德為倫敦奧運合拍過開幕片。

這場「王宮趴」（party at the palace）邀請了美國流行樂天后黛安娜羅絲（Diana Ross）、義大利男高音波伽利（Andrea Bocelli）、英國「搖滾鐵公雞」洛史都華（Rod Stewart）等世界級巨星獻唱。

英國國寶級歌手「強叔」艾爾頓強（Elton John）端出預錄演出；退役足球巨星貝克漢（David Beckham）、第6代「詹姆士龐德」丹尼爾克雷格（Daniel Craig）以及美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）也都獻上預錄訊息。

查爾斯王儲在活動結束前，感性在台上向女王喊話說：「您與我們會面、與我們談話；您與我們一起哭、一起笑；最重要的是，這70年來，您一直在我們身邊。」

「您發誓一輩子奉獻人民，而您持續履行誓言。這是我們聚集在此的原因，這是我們今晚歡慶的理由。」

這場演唱會是慶祝96歲女王破紀錄白金禧第3天公開活動的高潮，場內有2.2萬人買票進場，市中心擠滿成千上萬的民眾，更有數百萬民眾在家看電視同歡。

伊莉莎白女王並沒有出席這場2個半小時的演唱會，據說是在溫莎城堡內觀看電視轉播。她在2日的慶祝活動首日曾兩度現身白金漢宮陽台，由於女王持續有行走、久站的困擾，這兩次露面導致她「有些不適」。

查爾斯王子夫婦、威廉王子夫婦，以及威凱兩名年紀較長的孩子－8歲的喬治小王子和7歲的夏綠蒂小公主，都加入顯要們坐在包廂、手搖著英國國旗。

2020年1月辭去王室職務的哈利王子與妻子梅根明顯缺席。兩人的第二個孩子莉莉貝（Lilibet）昨天過1歲生日。

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