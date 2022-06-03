端午連假「大眾運輸優惠」一次看！客運85折、租車再折200元

▲端午連假期間國道客運有多項優惠。（圖／國光客運提供）



記者李宜秦／台北報導

今日起連續三日是端午節連假，為鼓勵返鄉出遊民眾多加利用大眾運輸工具，交通部公路總局推出多項公共運輸優惠，包括國道客運85折、電子票證搭台灣好行5折、花東租車折200元等。

公總表示，連假期間東西部公共運輸總計提供2.9萬班次及99.8萬座位數，另有多項公共運輸優惠措施，搭乘87條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，持電子票證搭乘47條台灣好行路線可享半價優惠。

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此外，凡搭乘臺鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元之優惠，及花東地區「在地有腳」租賃優惠(租車優惠及回程最高折抵客運票價200元)等優惠措施，以上兩項優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。

▲國光客運表示，往宜蘭的班次在連假期間有優惠。（圖／國光客運提供）

國光客運表示，連假期間提供平均85折優惠路線包含台北往返台中、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線，持租車憑證搭乘回程客運最高折抵200元等利多優惠。

國光客運表示，宜蘭地區1877路線（圓山-頭城）、1878路線（圓山-宜蘭）以及1879路線（圓山-羅東）條路線，最高可打82折。圓山往返羅東的1879線，折扣後115元（原價140元）；南港往返宜蘭的1878線，折扣後90元（原價110元）。

國光客運指出，為使民眾於連續假期間前往宜蘭地區更加便利，配合東部轉乘優惠可享持悠遊卡、一卡通等電子票證轉乘當地市公車一段票(或基本里程)免費。另憑租車契約返程搭乘國道客運，租機車可退100元，租汽車可退200元。