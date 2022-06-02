鱷魚咬人反挨一頓打！14歲少年「揮拳狂揍」牠眼睛　掙脫血盆大口

▲鱷魚張開大口咬住14歲少年，反遭揮拳猛揍，最終獵捕失敗「撤退」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

印度東部奧里薩邦（Odisha）的14歲少年薩胡（Om Prakash Sahoo）日前在河邊洗澡，突然一頭長7英尺（約2.1公尺）的鱷魚從水中竄出咬住他，勇敢的薩胡揮拳猛揍鱷魚的眼睛和前額，幸運地在最後一刻掙脫了血盆大口，送醫後情況已恢復穩定。

據印度「NDTV」5月30日報導，14歲的薩胡來自奧里薩邦肯德拉帕拉（Kendrapara）的一個河畔小村莊，當天他在附近卡尼河（Kani river）中洗澡，一隻長逾2公尺的鱷魚無預警從水面竄出，襲擊來得突然，他幾乎沒有時間做出反應，就被鱷魚咬住，並被拖走。薩胡花了10分鐘的時間奮力掙扎，在最後一刻連續猛揍鱷魚的眼睛和前額部位，最終才從牠嘴裡脫逃出來。

肯德拉帕拉當局表示，薩胡立即被送往地區總醫院，後來又轉往喀塔克縣更大型的醫院，目前情況已經穩定下來。報導指出，這已經是最近1個月之內，比塔卡尼卡國家公園（Bhitarkanika National Park）與周邊發生的第3起鱷魚攻擊事件，5月26日一名54歲婦女在河畔洗碗時被鱷魚咬死；5月4日一名40歲男子在河中洗澡也遭鱷魚攻擊死亡。

據估計，比塔卡尼卡野生動物保護區目前有1784隻成年與幼年鹹水鱷（又稱灣鱷、河口鱷），相關政府部門已經下達為期3個月的禁令，遊客和訪客5月1日到7月31日禁止進入國家公園。官員表示，「我們已發布警報，因為這類爬行動物的繁殖季節已經開始。這是一種減少人與動物衝突的預防措施。」

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