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春夏線上旅展開跑　「福容」聯合住宿券嗨玩全台

▲春夏線上旅展開跑，福容聯合住宿券嗨玩全台。（圖／福容桃園店提供）

▲桃園福容飯店露天風呂。（圖／桃園福容提供）

記者楊淑媛／桃園報導

春夏線上旅展即日起至13日開跑，福容大飯店因應即將到來的暑假旅遊旺季，推出超好康優惠。其中，廣受好評的聯合住宿券，讓你想前往清幽東台灣或國境之南度假，只要1張就能入住福容花蓮店或福容墾丁店，民眾不妨先囤起來，放假即刻一券在手玩遍全台灣，籲民眾快把握旅展優惠。

桃園福容大飯店1日表示，配合春夏線上旅展活動，福容特別推出超好康優惠，搶攻暑假商機。其中，廣受好評的明星商品「聯合住宿券」一套5張14,500元；買10送1，只要29,000元，平均一張2,636元；福容會員則享買15送1「再贈1」，平均1張只要2,559元（非會員或打統編的民眾恕不享有再贈1）。▲春夏線上旅展開跑，福容聯合住宿券嗨玩全台。（圖／福容桃園店提供）

▲把握線上旅展最後優惠，超低價入住星級桃園福容大飯店。（圖／桃園福容提供）

只要1張就能入住桃園藝文特區星級飯店，享受舒適露天風呂及美味早餐百匯。而聯合住宿券讓你玩遍全台福容，想前往清幽東台灣或國境之南度假，只要1張就能入住福容花蓮店或福容墾丁店，平均每人只要1,280元，遠離塵囂、暢享悠閒假期；使用單張就能4人入住美棧墾丁大街，平均每人僅需640元，感受南島陽光與熱情。

此外，為了感謝粉絲們的支持，福容會員只要購買成套商品，即日起至24日期間內憑發票登錄享福卡會員APP即可參加抽獎（每張發票、每名會員限一次得獎資格），可獲得福容福隆店經典溫泉套房、福容淡水漁碼店海景蜜月套房，還有環島任你遊住宿券和The Body Shop美體小舖精美禮盒等多項好禮，發票登錄得獎名單將於6月30日公佈在享福卡APP最新消息。

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