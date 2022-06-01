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特偵組遭控「擺爛包庇」馬英九　三中案放水鐵證筆錄曝光

前總統馬英九涉及賤賣三中黨產遭起訴，日前首赴高院出庭時仍否認犯罪，庭訊後對檢察總長邢泰釗大爆有人欲影響判決並未回應。

▲前總統馬英九涉及賤賣三中黨產遭起訴，日前首赴高院出庭時仍否認犯罪，庭訊後對檢察總長邢泰釗大爆有人欲影響判決並未回應。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前總統馬英九涉及賤賣國民黨黨產三中案（中視、中影、中廣），一審雖獲判無罪，不過，檢察總長邢泰釗日前上任時驚爆有人企圖影響此案判決，引起各界關注，馬英九5月13日赴高院出庭時，有別於以往不斷炮轟檢方羅織入罪的強硬態度，這回他在法庭上溫和許多，幾乎都由律師答辯，庭訊後媒體追問他對邢泰釗的說法有何回應，也僅點點頭即離去，似乎有意對影響說降溫。

　

雖然馬英九出庭沒有以往的砲火，但檢辯在法庭上的攻防卻透露出詭譎氛圍，其中最不尋常的是，被檢方視為三中案重砲手的台北地檢署公訴組主任檢察官陳韻如，人來了卻沒上陣論告，僅全程坐在旁聽席聆聽審理過程，北檢派出的是黑金組檢察官黃聖支援台灣高等檢察署蒞庭。

雖然黃聖之前在北檢公訴組參與三中案論告，對案情並不陌生，但如今已調至黑金組，一邊要偵辦肅貪案件，一邊支援三中案，還要派駐廉政署辦案，可以說蠟燭三頭燒；反觀曾偵辦美河市弊案的檢察官陳韻如，早在三中案即將偵結前夕，北檢為了讓偵查與公訴融為一體，即讓她加入專案會議參與討論，甚至連超過百頁的上訴書與論告書等資料都由她主筆完成，堪稱是最瞭解全案及犯罪構成要件的靈魂人物，人都到了法庭，卻沒有讓她上場論告，顯得相當詭異。

此外，本刊近日也取得當年特偵組對本案「輕輕放下」的筆錄內容，顯示三中案確是被特偵組「選擇性不辦」，證實對馬英九放水。該份筆錄能重見天日，是台北地檢署重啟調查後，檢察官詳閱特偵組卷證，發現汪海清在2011年6月，曾向特偵組陳報狀紙，且提供一份他與前中影董事長蔡正元的錄音光碟，確有論及三中案的交易過程。

本刊掌握北檢重啟調查後的關鍵筆錄，顯示前中投總經理汪海清曾交出一份三中錄音檔給特偵組，特偵組卻未發動搜索就簽結，明顯放水包庇。

▲本刊掌握北檢重啟調查後的關鍵筆錄，顯示前中投總經理汪海清曾交出一份三中錄音檔給特偵組，特偵組卻未發動搜索就簽結，明顯放水包庇。

離譜的是，汪海清明明主動向特偵組招供有錄音光碟，且陳報給特偵組作為辦案參考，當時由馬英九提名的檢察總長黃世銘挑選出的特偵組檢察官，個個都是檢察界的菁英，不可能不懂辦案最起碼的ABC，但承辦檢察官問到關鍵證詞，卻不發動搜索查扣錄音光碟，尤有甚者，馬英九任命第二位檢察長總長顏大和後，更是直接以查無實據簽結全案。

前中投總經理汪海清向北檢坦承，2011年間曾陳報與前立委蔡正元有關的錄音檔案給特偵組，北檢循線查扣300片光碟。

▲前中投總經理汪海清向北檢坦承，2011年間曾陳報與前立委蔡正元有關的錄音檔案給特偵組，北檢循線查扣300片光碟。

本刊檢視當年特偵組簽結的理由及新聞稿，都未提到汪海清有主動供出錄音檔，遑論搜索，連馬英九也沒約談，僅調閱相關股權交易文件、財報資料、帳戶明細及股東會與董事會會議記錄等形式上的資料及約談近百人後，便將全案束之高閣。

汪海清在偵訊中坦承關於三中案有上層結案壓力，除政策方向無法主導（紅框處），已盡力爭取中投最大權益，顯見須聽命時任黨主席馬英九指示行事。

▲汪海清在偵訊中坦承關於三中案有上層結案壓力，除政策方向無法主導（紅框處），已盡力爭取中投最大權益，顯見須聽命時任黨主席馬英九指示行事。

對於特偵組明知汪海清有錄音光碟卻未搜索即以查無不法為由簽結，顏大和表示，他不知道有光碟存在，他上任前，黃世銘早邀集特偵組開會，承辦檢察官也已將三中案簽結，僅剩總長尚未簽名，由於黃世銘因案下台，他上任後，承辦檢察官欲歸建才將案件送交給他簽名。至於針對北檢的處理態度遭質疑一事，檢察長林邦樑則表示，當天是他們團隊的決定，該案他有請支援同仁全力以赴，一定要協同高檢把案子辦好！

　

　




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