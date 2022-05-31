邁向新里程！郵政物流中心第四季啟用　交長下令如期完工

▲交通部長王國材視察郵政物流園區工程進度。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

郵政物流園區轉型智慧化邁入新里程，交通部長王國材今(31日)前往郵政物流園區視察建置計畫，交通部表示，郵政物流中心施工進度已超過9成，今(2022)年第四季將完工啟用，資訊中心及北台灣郵件作業中心、營運中心等預計將在2025年全面營運。

中華郵政公司推動郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫，交通部長王國材今前往視察，王國材除要求工程團隊管控施工進度並如期完工，也指示郵政公司掌握郵政物流園區轉型與智慧化的契機，號召多元廠商、跨境物流加入，帶動A7地區商業活動，型塑園區生態圈。

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郵政物流園區各項重要工程於2018年6月陸續開工，園區規劃郵政物流中心、郵政資訊中心、北台灣郵件作業中心及營運中心等4棟建物，分別具備立體車道與大面積倉儲場域、耐震7級IDC資訊機房、郵件自動化處理及園區智慧管理等多元機能。

▲交通部長王國材視察郵政物流園區工程進度。（圖／交通部提供）

交通部表示，目前郵政物流中心進度已逾9成，將於本(2022)年第4季完工啟用，資訊中心、北台灣郵件作業中心及營運中心亦將陸續竣工，預計可在2025年展開全面營運，採用全新郵件處理自動化設備分揀全台近70%郵件，並發揮倉配一體優勢，提升郵件處理效率與服務品質。

交通部強調，郵政物流園區啟用後導入多元商業設施、產業及生活機能，藉以支援及強化園區運作，並將有多元業者進駐，促成聚落發展，可視為自給自足之小型智慧城市，將續研議導入具智慧化、前瞻性之相關設備設施，發展智慧管理，型塑園區生態圈，繁榮園區周邊區域並助益電子商務、物流等產業發展。