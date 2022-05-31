提升民眾閱讀習慣　嘉義市圖書館 6／1開放三館通閱

▲ 嘉義市圖書館 6/1開放三館通閱。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市文化局圖書館、世賢及黃賓三所公共圖書館自6月1日起，全面啟動「通閱」服務，三館近40萬冊館藏圖書，「通借」、「通還」一次到位，擴大圖書服務能量，達到資源共享目的。市民朋友只要透過個人借書證號即可從公共圖書館網站選取借閱書籍，即可接獲通知領取借閱書籍，相當方便。

文化局代理局長葉國樑指出，現代化圖書館象徵該座城市的軟實力，各類館藏是城市共同的知識寶庫，是陪伴大小市民成長、學習，享受閱讀的基地。在黃敏惠市長持續支持下，今年底前將再增加近5萬本中西文圖書，豐富各類館藏，本市文化局、世賢及黃賓三座公共圖書館目前分別擁有259,457、125,244及12,002冊圖書，啟動三館通閱服務後，近40萬冊圖書就形成一座虛擬的大圖書館，全市民眾都可從就近圖書館借、還書籍，免去路程上奔波。

先前文化局自108年先著手辦理「通還」業務，共送出25,983冊至別館，109年成長至33,614冊，去年因疫情影響閉館約4個月時間，仍送還24,977冊圖書。今年文化局再接再厲、排除困難，推動免費跨館通閱服務，擴大服務能量，提升閱讀借閱率。

圖書館表示，「通閱」服務包括「通借」及「通還」，讀者只要從嘉義市公共圖書館網站點選「圖書館查詢系統」，上網查詢想借閱的書籍點選「網路借書」，再點選「取書館」，最後點選「申請網路借書」按鍵，即完成通借流程。

接下來，各館結合物流業者每週一次收、送書，這些待借閱的書籍2週內會送達到指定取書館，圖書館自動化系統會通知讀者來館取書，更可甲地借書、乙地還書。因此呼籲要申請通閱服務的讀者，請盡速申請嘉義市公共圖書館借書證，每張借閱證以5冊圖書為限。