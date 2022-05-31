剛解隔就出門殺人！花蓮男PUB刺死親哥落跑　搭小黃就醫被逮

記者柯政誟、林冠吟／花蓮報導

花蓮30日發生一起兇殺命案！1名21歲的潘姓男子，先前才因涉嫌聚眾鬥毆遭到羈押，並於上周解除羈押，但潘男才剛出獄沒多久就因為染疫而再度被隔離7天，而潘男和其25歲的俞姓親哥哥平時就不合，且2人疑似有金錢糾紛，潘男竟一解隔離就直衝PUB找哥哥理論，30日晚間11時於國聯五路一家PUB，對哥哥揮拳痛毆，2人在酒吧一路扭打，潘男更持刀猛刺，造成哥哥手部、頸部多處受傷，緊急送醫後仍不治。

▲花蓮21歲潘姓男子刺死親哥哥。（圖／記者柯正誟翻攝）



警方獲報後也在第一時間抵達現場，隨後在國聯五路及國聯三路口發現犯案後逃逸的潘男，立即依現行犯將潘男逮捕，過程潘男還和警方爆發激烈口角衝突，警方起出潘男犯案刀械1把，全案依刑法殺人罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

▲警方起獲潘男刺死親哥的刀械。（圖／記者柯正誟翻攝）



警方初步了解，兄弟倆疑似有金錢糾紛，潘男在和哥哥扭打的過程中也因此劃傷手部，並自行搭乘計程車準備前往就醫，但在途中被警方查獲，至於潘男行兇的詳細事發原因，仍待進一步調查釐清。

▲花蓮21歲潘姓男子刺死親哥哥後隨即逃逸，不過被警方及時查獲送辦。（圖／記者柯正誟翻攝）