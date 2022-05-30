課本沒寫！田調3年「牧丹社事件」展覽還原真相　重返歷史現場

▲歷時3年田野調查，「牡丹社事件」首次以展覽《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》完整呈現。（圖／屏東縣政府提供）

記者林育綾／台北報導

牡丹社事件150週年，這段歷史影響並牽動台灣命運至今，但無論是過去的歷史課本或文字紀錄，都很少提及以主角之一原住民為主體的觀點。歷時3年田野調查，如今首次以展覽《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》完整呈現，在台北、屏東輪流開展，以時間序的方式還原事件真相，帶民眾重返歷史現場！

1874年發生於屏東境內的「牡丹社事件」深深影響台灣近代史的發展，牽動至今，於外來說有台灣、美國、中國和日本的國際政治格局，於內有台灣不同族群的角力與互動，都在島嶼的最南方上演。

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然而作為主角之一的牡丹群社及高士佛社，鮮少留下關於事件的文字記述，過去也未能聽見他們的觀點，也不容易呈現以他們為主體的歷史詮釋。

歷經20年來公部門與各界專家的共同努力，以牡丹群社及高士佛社為主體的歷史詮釋，已逐漸浮現，屏東縣政府表示，近年來透過文化部的「歷史場域再造計畫」，積極活化「牡丹社事件」的歷史脈動，無論是紀念活動、石碑設立，或是牡丹社事件故事館的落成，皆朝著還原歷史事件的目標前進。

透過為期3年的計畫，幕後團隊從田野調查出發，舉辦數場國際論壇與紀錄片籌劃、拍攝，讓重要的歷史事件有機會重現於世人眼中。

▲《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》以當代手法，帶觀眾重返歷史現場。（圖／屏東縣政府提供）

《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》由闞凱宇擔任策展人，以當代手法，帶觀眾重返歷史現場，說明發生在1874年的石門戰役，儘管只是歷史洪流中的一瞬，卻改寫了近代東亞的政治局勢，深深影響台灣及島上各民族的命運。

台北場以序曲呈現「牡丹社事件」背景論述及事件發生始末；屏東場除了台北展出的內容外，更再新增3大展區，包括部落口述歷史、影片賞析，與歷史現場今昔對比，以屏東牡丹鄉最在地的觀點，重新認識牡丹社事件，並藉此推廣屏東歷史文化品牌。

《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》即日起於台北華山中7A館展出後，預定於6月24日至屏東演藝廳接力展出，策展團隊將轉化更多牡丹呈在地的聲音，邀請大家一起關心台灣土地的歷史，聆聽部落耆老的口述歷史，讓大眾能聆聽過去未能被聽到的「在地聲音」，並從中思考牡丹社事件的歷史意義。

《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》牡丹社事件展覽

●台北場：05/26(四)至06/08(三)，華山1914文創園區中7A館

●屏東場：06/24(五)至08/09(二)，屏東演藝廳一樓