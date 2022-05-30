竹縣+1894！BNT校園接種全面提前　增開5-6歲未入學接種

▲新竹縣疫情狀況 。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今(30日)新增1894例本土確診案例，分別為937位男性和957位女性，年齡0-96歲，12歲以下280人，65歲以上207人，多數為18-64歲青壯年，約佔70%，無症狀者1764人，約佔93%。中央自今日起在「數位新冠病毒健康證明」系統新增「確診者指定處所隔離通知書補發」功能，供5月1日至26日確診但仍未取得電子隔離通知書，與27日起確診未於三日內取得電子隔離通知書的民眾申請補發。

1894例地區分布為竹北市604例、竹東鎮371例、湖口鄉370例、新豐鄉191例、新埔鎮87例、關西鎮64例、芎林鄉64例、橫山鄉26例、寶山鄉45例、北埔鄉11例、峨眉鄉14例、尖石鄉37例、五峰鄉10例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。新竹縣目前居家隔離363人、居家照護30560人。

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為盡速完成縣內5-11歲兒童疫苗接種以提升保護力，經竹縣衛生局、學校及合作醫院診所三方努力協調，全縣各國小校園接種均提前至6月10日前完成。另外為服務滿5歲以上且尚未就讀國小孩童，也將由大安醫院於6月3日上午在竹北婦幼館再加開一場5-6歲幼童BNT疫苗專診1000個名額，預計6月1日晚上7:00開放預約。5、6月間在竹北里集會所開設的多場社區接種服務已增加5-11歲兒童服務量能，由新仁醫院提供BNT疫苗接種，請鄉親多加利用。

據疾病管制署統計資料顯示，對18-74歲民眾而言，完整接種3劑疫苗較未接種疫苗者在感染新冠肺炎後可減少90%以上的死亡率。請長輩把握時間盡早接種疫苗，提昇保護力。為鼓勵65歲以上(原住民55歲以上)長者踴躍接種疫苗，自28日起除原先針對長者打疫苗贈送1000禮券活動延長至6月30日，並額外加贈2支快篩試劑。

目前兒童莫德納疫苗持續接種，新竹縣校園接種莫德納場次雖已結束，尚未接種疫苗的6-11歲學童仍可由家長帶學童至本縣6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所預約接種。



自5月16日起，開放65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(即建議接種基礎加強劑之對象)，在第一次追加劑間隔5個月後可接種第二次追加劑(即第4劑)。

中央「確診者自主回報疫調系統」自今日起在「數位新冠病毒健康證明」系統新增「確診者指定處所隔離通知書補發」功能，符合下列2條件民眾可申請：

一、今年5月1日至5月26日確診，但仍未取得電子隔離通知書者。

二、5月27日起確診，未於三日內取得電子隔離通知書者。

數位新冠病毒健康證明申請，可以電腦或手機直接上網辦理(網址為：https://dvc.mohw.gov.tw )，執行以下三個步驟即可取得：

一、確認身分：民眾可透過本系統之多元身分驗證登入，也可使用健康存摺APP，先點選「申請COVID-19數位證明」功能，再點選「COVID-19數位證明申請系統」。

二、選擇項目：

(1) 疫苗接種數位證明。

(2) 檢驗結果數位證明：可選擇核酸(PCR)數位證明或快篩陽性證明。

(3) 接觸者隔離證明：需填寫居住、隔離地址後，始可送出申請。

(4) 確診者指定處所隔離通知書補發：需填寫手機號碼(聯絡電話)、居住及隔離地址後，始可送出申請。

三、取得證明：

於申請成功畫面點選「下載/列印 數位證明」，若需列印者也可使用「取得超商列印碼」。

相關資訊連結：

6月3日端午節大安醫院新竹縣婦幼館接種場預約網址(6月1日晚間7時開放)：

https://survey.rm.com.tw/da/v/index.html

新竹縣疫苗地圖查詢網址：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007&sms=9996

新竹縣6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所查詢網址：https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040&sms=10033

5歲以上(含成人)BNT疫苗接種合約院所查詢網址：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1057&sms=10066