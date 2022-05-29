泥流沖垮房屋瞬間曝！民眾攀牆逃生　巴西洪災已奪35命

▲巴西東北部豪雨造成土石流。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

巴西東北部地區27日開始降下暴雨，導致土石流爆發，造成至少35人死亡，滾滾泥流侵襲、房屋遭沖垮的影片在推特上曝光，畫面相當驚人，這也是巴西自去年12月以來爆發的第四次洪災，累計奪走數百人性命。

巴西東北部培南布可州（Pernambuco）政府在官方推特表示，暴雨引發的土石流直接將當地山坡上的一座小鎮夷為平地，截至28日下午已知有33人死亡，另外765人被迫撤離家園；鄰近的阿拉戈斯州（Alagoas）則通報2人死亡，州內有33個城市宣佈進入緊急狀態。

A região metropolitana do Recife está pedindo socorro, as chuvas estão arrastando tudo, várias famílias perdendo tudo o que tem. Gente morrendo soterrada, casa caindo…É inacreditável como a política de saneamento básico e de enfrentamento ao déficit habitacional não existe. pic.twitter.com/hsLP22V6f0 — Jackson Augusto (@afrocrente) May 28, 2022

培南布可州最大城市雷西非（Recife）24小時的降雨量超過200毫升，從推特曝光的照片可以看到，雷西非的街道被水淹沒，車輛只能冒險涉水而行。另一段影片可以看到，強烈雨勢導致土石流爆發，一棟民宅直接被沖垮，還有泥流夾帶大量樹枝、磚瓦傾流而下，來不及撤離的居民只能緊攀路邊牆上，畫面險象環生。

事實上，巴西大部分地區在2021年都處於嚴重乾旱，但年底最後幾個月卻爆發異常強降雨。去年12月底和今年1月初，東北部巴伊亞州（Bahia）暴雨造成數十人死亡，數萬人流離失所；1月底東南部聖保羅州（São Paulo）有18人因洪水死亡；里約熱內盧的山區在今年2月降下暴雨，造成230多人死亡。

#Pernambuco - Heavy rain in #Recife prompts flooding with streets being overflowed and clogged with large amounts of debris pic.twitter.com/EpdRqp3jZw — CyclistAnons (@CyclistAnons) May 28, 2022

大部分的人會將洪災歸咎在氣候危機，以及巴西本就不穩定的天氣變化上，但近幾次洪災卻提高了人們對「城市規劃」的批評。這次爆發洪災的雷西非市和許多城一樣，都是建在容易受到土石流影響的地方。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）對死者家屬表達哀悼，同時宣佈已部署軍隊提供援助，同時承諾給予10億雷亞爾（BRL）的紓困金（約台幣62億元）。