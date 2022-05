泥流沖垮房屋瞬間曝！民眾攀牆逃生　巴西洪災已奪35命

▲巴西東北部豪雨造成土石流。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

巴西東北部地區27日開始降下暴雨,導致土石流爆發,造成至少35人死亡,滾滾泥流侵襲、房屋遭沖垮的影片在推特上曝光,畫面相當驚人,這也是巴西自去年12月以來爆發的第四次洪災,累計奪走數百人性命。

巴西東北部培南布可州(Pernambuco)政府在官方推特表示,暴雨引發的土石流直接將當地山坡上的一座小鎮夷為平地,截至28日下午已知有33人死亡,另外765人被迫撤離家園;鄰近的阿拉戈斯州(Alagoas)則通報2人死亡,州內有33個城市宣佈進入緊急狀態。

培南布可州最大城市雷西非(Recife)24小時的降雨量超過200毫升,從推特曝光的照片可以看到,雷西非的街道被水淹沒,車輛只能冒險涉水而行。另一段影片可以看到,強烈雨勢導致土石流爆發,一棟民宅直接被沖垮,還有泥流夾帶大量樹枝、磚瓦傾流而下,來不及撤離的居民只能緊攀路邊牆上,畫面險象環生。

The situation is critical in #Recife and other cities in Pernambuco this Saturday morning due to massive floods and floods. Several landslides and two deaths have already been confirmed. #Brazil #Landslide #Landslides #weather #Climat #ClimateChange #ClimateCrisis pic.twitter.com/CCIhxA37HU